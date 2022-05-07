美团外卖上线预制菜专区 北京区域上线菜品665种

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:据北京商报消息，近日，美团外卖上线了预制菜销售专区，消费者在美团外卖APP首页搜索“预制菜”，即可进入专区挑选菜品。
数据显示，目前预制菜北京区域在售门店总数达297家，上线的预制菜品达665种。且在北京开启了“全城送”服务。
针对预制菜上线，美团外卖还开辟了专门的“绿色通道”，使商家快速上线。
此前，美团外卖还定向为北京堂食转外卖的新上线商家，免费发放了3000个“外卖管家服务”名额，帮助商家快速实现线上接单。
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黄焖鸡米饭、狮子头、豆干、卤肉饭等预制菜产品成为快餐店的新宠，上述老板预判，未来15平米左右的专业外卖小店数量会增加，有了预制菜的兴起，专营预制菜的夫妻档外卖快餐店可能成为主流形态之一...外卖平台算法取中实施后，通过寻找最优外卖路线成为平台提高效率的方法之一...贾先生坦言，并非所有菜系都适合做预制菜，目前最多约70个菜品可以做预制菜，比如宫保鸡丁、鱼香肉丝很多餐饮企业都用的中央工厂整体配送，只不过现在被集中冠以“预制菜”的名头......
《 2022 年中国预制菜行业发展趋势研究报告》显示，中国预制菜 2023 年中国预制菜市场规模将超过五千亿元...从 20 世纪 60 年代起源于美国的预制菜，自 2020 年受疫情催化，到今年年初才开始火爆的“预制菜”年夜饭，“预制菜”在我国的发展较晚，也还没有完全渗透市场，相对于统一冷冻运送的To B端，零散的To C端“预制菜”似乎成了异想天开的事......
4月以来，Wind预制菜指数整体涨幅已经超11%，同期沪深300指数下跌5%，预制菜板块明显跑赢大盘...预制菜顾名思义是提前预制而成的菜品，但其实预制菜是一个很宽泛的概念...艾媒咨询数据显示，2012年，预制菜相关企业注册量仅有2700多家，到2019年已经有注册企业1.2万家，即便是受疫情影响的2020年，预制菜企业数量仍然维持增长，数量逼近了1.3万家...整个中国预制菜出海仍然处在起步阶段...上世纪80年代，净菜加工配送开始在日本兴起......
...从江苏消费网舆情监测系统数据来看， 2022 年年初预制菜销售最为火爆的那段时间—— 1 月 1 日至 2 月 10 日，江苏全省关于年夜饭预制菜的舆情共计 56948 条，问题主要集中在菜品质量、价格问题，消费者吐槽菜品不新鲜、油多、缺斤短两以及价格贵等；涉嫌虚假宣传，部分消费者购买的实际货品与商家图片、网页等宣传内容不符；货品运输问题，消费者订购的年夜饭预制菜品迟迟不发货，或是除夕后才收到货；售后问题，商家未经同意擅自取消订单以及消费者要求退货退款或赔偿损失受阻......
盒马鲜生预制菜业务负责人、商品品牌采销中心总经理肖路在近日接受媒体采访时透露， 2022 年年货节期间盒马预制菜销量同比接近翻倍， 2021 年全年销量增长超70%...长期来看预制菜市场一定会出现多个全国性品牌，因为众口难调，所以预制菜很难一家通吃...2022 年 1 月，叮叮鲜食孵化的预制菜品牌叮叮懒人菜在抖音直播带货，直接做到了 5000 万销售额，成为抖音预制菜销售月冠军......
据盒马统计数据显示，五一假期，北京地区预制菜销量环比上涨5倍，宫保鸡丁、烤鱼和筋头巴脑成为北京市民首选...除了预制菜外，水果品类销量走俏，同比增长近5成...
预制菜在国内市场其实并非新事物，随着餐饮业的发展，外卖等新业态的兴起，预制菜早就已经在B端出现了...艾媒咨询统计数据， 2012 年我国预制菜相关企业注册量为 2753 家，但 2020 年这一数值已达 12983 家...市场的快速发展对一众预制菜企业带来了不小的挑战，而近几年的预制菜领域中，有一家不得不提的企业——锅圈食汇...锅圈食汇品牌已有超过 600 种SKU，其中超过90%的品类都来自锅圈食汇的自主研发......
据艾媒咨询 2022 预制菜报告显示，预制菜市场 2021 年规模是 3459 亿，未来每年还将是20%的增长率...近日见实与一家 40 年老牌餐饮企业老锅底，就餐饮企业预制菜转型探索进行了深聊，在这家企业的背后见实看到了对产品的专注，对商业的纯粹，和对市场的敬畏...好在该企业前身是台商背景，基于台湾成熟的预制菜市场，其在台湾的商业布局也以预制菜工厂为主，且 2018 年在上海松江的中央厨房投入运营...见实将与上海老锅底总经理倪秋玉深聊现场的文字进行了精编实录，以自述的方式呈现，如下，Enjoy：......
锅圈食汇拥有自研中心、自建工厂、仓储中心、五大物流配送中心和年产值上亿元的标准食品生产基地，冷链配送中心，布局全国市场...锅圈食汇在上海、成都多地建立了 6 大食材研发中心，产品研发品控团队约 300 人，还有遍布世界各地的专业买手直溯源头，全球采购，产品性价比高，价格极具竞争力...来自锅圈食汇市场拓展中心、品控中心、客服中心、产品研发中心、运营中心、品牌中心、仓储物流等多个部门的鼎力支持，也让消费者吃得更加省钱放心......
对此，叮咚买菜针对北京区域已快速启动应急响应，在北京区域增加1. 5 倍备货，全力保障市民的生活物资需求...为了满足民众需求，叮咚买菜已紧急调拨货源，尤其增加了蔬菜、肉禽蛋类商品的备货，民生商品备货较平日增长1. 5 倍以上...
尽管许多现代应用程序都依赖于部分开源组件来实现相关功能，但用爱发电的开源开发者们往往会陷入困境。为了化解这方面的风险，我们已在过去数月见..
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