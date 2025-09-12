罗永浩悬赏10万征集西贝预制菜线索 还送iPhone17

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:近日，罗永浩吐槽西贝预制菜一事持续发酵，迅速登上热搜并引发广泛热议。

9月11日，西贝餐饮创始人、CEO贾国龙针对此事作出回应，明确表示目前西贝门店的所有菜品均非预制菜，并宣布自9月12日起，西贝全国所有门店后厨将对外开放，以证清白。然而，贾国龙同时指出，罗永浩的言论对西贝商誉造成了重大影响，西贝方面将通过法律途径进行维权，但他本人不会直接回应罗永浩。

面对西贝的起诉威胁，罗永浩并未选择退缩，而是选择正面“硬刚”。他在社交媒体上发起悬赏活动，承诺若有人能提供法律上可采信的真凭实据，如录像等，证明西贝确实使用预制菜，将奖励10万元。此举迅速引发网友关注，不少人在评论区留言，呼吁西贝员工站出来揭露真相。

除了悬赏征集线索外，罗永浩还进一步升级行动，表示将赠送一部尚未发布的iPhone17（若发布时已上市则替换为等值机型），诚挚请教食品工业或化学工业领域的专家，询问是否有专业设备和方法能够检测出食物的烹制时间，或以其他方式判断食物是否为预制菜。他强调，无论设备多么昂贵，他都愿意购买或租赁，誓要将那些使用预制菜却不肯坦诚相告的餐馆“一网打尽”。

