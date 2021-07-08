乘联会：芯片短缺问题会在三季度大幅缓解

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乘联会：芯片短缺问题会在三季度大幅缓解

2021-07-08 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日消息:乘联会最新数据显示，2021年6月乘用车市场零售达到157.5万辆，同比2020年6月下降5.1%，而且相较2019年6月下降11%，前几个月的低基数增量在本月基本消除。

汽车，新能源，电动车

其中6月新能源乘用车批发销量达到22.7万辆，环比5月增长14.7%，同比增长165.7%，呈现强势增长的良好态势。其中纯电动的批发销量18.6万辆，同比增长175.0%;插电混动销量4.1万辆，同比增长130.4%，占比18%。6月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势不强。其中A00级批发销量5.95万，份额达到纯电动的32%;A级电动车占纯电动份额28%，谷底回升;B级电动车达4.95万辆，环比5月增长6%，纯电动份额27%。6月插电混动的比亚迪销量达到20516辆，环比增长53%，成为插混增长新亮点。

另外，乘联会报告显示，今年7月31个自然日中有22个工作日，带来更好的增长条件。由于部分车企前期芯片短缺等因素的休假较多，7-8月有更充裕的生产工作能力。上半年是以去库存为主特征，下半年的补库存趋势将进一步显现。芯片的短缺会在三季度大幅缓解，批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

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