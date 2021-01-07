本田和通用汽车的电动汽车计划浮出水面，包括共同开发电动汽车平台

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:据外媒报道称，关于通用汽车和本田汽车宣布北美汽车联盟的更多细节现已浮出水面，包括共同开发电动汽车平台。美国的内部人士还透露了电动的本田车型已有具体的时间表和工厂建设计划。

新闻网站《汽车新闻》（Automotive News）的内部消息人士称，通用汽车将为其本田和讴歌两个品牌的搭建同一个电动跨界车模型，均会使用通用汽车的Ultium电池。本田款的电动汽车将在2023年在墨西哥的Ramos Arizpe生产，讴歌的车型将于2024年在美国田纳西州的Spring Hill生产。

2020年9月本田和通用就宣布合作，原计划两家公司立即开始讨论计划，但具体的工程工作在2021年初才开始。目前计划已经比较明确，通用汽车将为本田汽车和通用汽车建立共同开发的模型。

通用汽车目前正在墨西哥的Ramos Arizpe工厂生产汽油车型雪佛兰开拓者和雪佛兰探界者。根据《汽车新闻》（Automotive News）较早的报道，2020年有传闻称，墨西哥工厂可能在2024年之前改成生产电动汽车。

目前通用汽车和本田汽车都未对该报道发表评论。不过本田汽车的发言人告诉美国媒体，将在今年晚些时候发布有关其北美电气化战略的相关消息。