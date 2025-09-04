小米澎湃OS 3首批Beta版更新“3.0.0.24”发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:今日，小米正式向旗下8款机型推送了澎湃OS3的首批Beta版升级，涵盖小米15、小米15Pro、小米15S Pro、小米15Ultra、REDMI K80Pro、REDMI K80至尊版、小米平板7Pro以及小米平板7S Pro12.5。此次更新不仅修复了用户反馈的多项系统问题，还新增了实用功能，并对相机稳定性进行了优化。

在系统层面，小米澎湃OS3解决了部分场景下多应用音量调节异常、应用双开时无法切换输入法、点击消息通知无法跳转应用、小米超级岛显示异常、应用锁导致应用无法启动、悬浮通知显示异常以及深色模式下设置页显示异常等问题，提升了用户的使用体验。

桌面方面，此次更新新增了双击桌面空白处锁屏的功能，并将桌面搜索设置改为图示显示，但用户需在应用商店将“系统桌面”升级至6.01.02.1012及以上版本才能使用。小部件和主题也进行了相应优化，修复了部分场景下小部件显示异常的问题，并新增了精选AI壁纸，用户只需将“主题壁纸”升级至10.4.0.0及以上版本即可使用。

相机作为此次更新的重点之一，其稳定性得到了显著优化，为用户提供了更流畅的拍摄体验。同时，天气应用在大字体下的显示效果也得到了改善，状态栏和通知栏在深色模式下的显示异常问题也得到了修复。

据小米官方透露，以上8款机型的第二批Beta版预计将在不晚于下周前期开启陆续推送，届时更多用户将能够体验到小米澎湃OS3带来的全新变化。

（举报）