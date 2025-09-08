AI日报：国产版Nano Banana？即梦图片4.0发布；阿里巴巴发布 Qwen3-Max-Preview；上海重磅发布AI广告扶持政策

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、即梦图片4.0重磅发布：文生图、图像编辑、组图生成一站式搞定

即梦图片4.0的发布标志着AI图像处理技术迈入新阶段，其文生图、图像编辑和组图生成等功能为创作者提供了全方位的支持，同时具备精准指令编辑、高度特征保持等五大亮点，展现了强大的技术优势。

【AiBase提要:】 🖼️ 文生图功能在速度和质量上实现飞跃，可在1.8秒内生成2K分辨率图像并支持4K输出。 🖌️ 图像编辑功能允许用户通过文字描述进行增、删、改、换等复杂操作，降低创作门槛。 🎨 组图生成功能可一次性生成多张关联性图像，帮助用户快速构建设计概念或故事板。

2、阿里巴巴发布 Qwen3-Max-Preview：模型参数数量超过一万亿

阿里巴巴发布了Qwen3-Max-Preview，这是一个拥有超过一万亿参数的语言模型，相较于之前的顶级模型Qwen3-235B-A22B-2507，在知识理解、对话能力、任务处理和指令执行方面有显著提升。同时，它降低了知识幻觉，提高了信息的准确性。该模型支持处理高达258,048个输入令牌，并生成多达32,768个输出令牌。定价为每百万输入令牌2,151美元，输出令牌8,602美元，但目前不支持图像处理功能。

详情链接:https://chat.qwen.ai/

3、小米AI眼镜上线支付宝看一下支付，支付成智能眼镜标配

小米AI眼镜正式推出支付宝‘看一下支付’功能，用户可通过语音指令完成扫码支付，提升了支付的便捷性和安全性。该功能由小米与支付宝联合打造，并结合支付宝的多维度风控系统，确保交易安全。

【AiBase提要:】 ✨ 小米AI眼镜支持支付宝‘看一下支付’功能，提升支付便捷性。 🔒 支付宝多维风控系统保障交易安全，增强用户信任。 🚀 支付功能成为智能眼镜的标配，推动AI眼镜发展。

4、微软14B参数模型挑战671B巨型AI 智能体强化学习重新定义数学推理

微软研究院开源的rStar2-Agent模型凭借智能体强化学习技术，在AI数学推理领域取得显著突破，其性能超越了参数量更大的模型，展现了高效和创新的潜力。

详情链接:https://github.com/microsoft/rStar

5、MiniMax启动期权增发:激励覆盖全序列核心员工

MiniMax启动新一轮期权增发计划，旨在激励其核心员工。该计划覆盖了包括算法、工程、产品、市场、增长和职能等在内的全序列核心贡献员工，表明公司不仅重视技术研发团队，也高度认可业务、市场和运营等方面的贡献者。

【AiBase提要:】 🌟 MiniMax启动期权增发计划，激励全序列核心员工。 💡 公司强调对技术研发和业务、市场及运营等多方面的重视。 🚀 通过期权激励吸引和保留顶尖人才，为未来发展奠定基础。

6、微软推出新型 AI Agent 模型 rStar2-Agent，以 140 亿参数挑战大规模模型

微软推出的 rStar2-Agent 模型在 AI 领域取得了显著突破，其以 140 亿参数在多个基准测试中表现出色，甚至超越了更大规模的模型。该模型通过创新的训练方法和高效的基础设施，展示了模型性能与参数规模之间关系的新思考。

详情链接:https://github.com/microsoft/rStar

7、谷歌正式公布 Gemini 使用限制：免费用户每天最多可用五次提示

谷歌通过最新帮助中心文章明确了Gemini的使用限制，让用户更清楚地了解不同账户类型的权限。免费用户每日最多可使用五次提示，而Pro和Ultra用户则分别享有100次和500次提示。此外，免费用户还受到深度研究报告和生成图像数量的限制。

【AiBase提要:】 🌟 免费用户每日最多可用五次提示。 📊 Pro 用户每日最多可使用100次提示。 🔍 升级后可享受更多权益，如生成更多图像和研究报告。

8、上海重磅发布AI广告扶持政策：最高500万补贴大模型

上海市近日发布了《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》，旨在通过一系列具体的扶持政策，推动人工智能技术在广告行业的深度应用和发展。核心扶持措施包括大模型私有化部署补贴、语料研发与应用补贴以及算力租用支持，这些政策将有助于降低企业在技术研发和部署上的成本，激发市场的创新活力，推动整个广告行业的数字化和智能化转型。

【AiBase提要:】 🧠 大模型私有化部署补贴: 对于采用第三方大模型进行私有化部署，并将其应用于广告垂类领域的数字广告企业，上海市将提供最高可达核定合同额50%，最高500万元的补贴。 📚 语料研发与应用补贴: 鼓励企业购买非关联方的语料进行广告垂类应用和“智能体”等研发。对于此类投入，企业可获得最高核定合同额30%，最高500万元的补贴。 💻 算力租用支持: 有条件的区政府还将对租用算力的数字广告企业提供支持，按实际投入的30%比例，给予单个主体年度最高2000万元的支持。

