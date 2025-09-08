预售16.98万起！尚界H5 小订量破 8 万

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:自 8 月 25 日启动预售以来，尚界汽车首款中型SUV——尚界H5 持续引发市场热潮。截至最新统计，该车型小订量已突破 8 万台大关，品牌方随即宣布为已下订车主解锁 1000 元专属现金权益。

根据阶梯式福利政策，当小订量突破 10 万台时，现金权益将翻倍至 2000 元，达到 15 万台时更可享 3000 元购车优惠。

车身尺寸方面，尚界H5 以4780mm车长、2840mm超长轴距实现空间越级，后排腿部空间超 1 米，靠背最大支持 32 度调节，配合 601 升超大后备厢及隐藏式 80 升储物空间，轻松满足家庭出行需求。纯电版独享 124 升前备箱，支持车外双击开启的创新设计，进一步拓展使用场景。

智能化配置成为核心竞争力，尚界H5 全系搭载华为ADS 4. 0 辅助驾驶系统，Max版更配备华为 192 线激光雷达与4D毫米波雷达组合，车尾独特设置的两盏小蓝灯增强视觉识别度。动力系统提供纯电、增程双方案：增程版搭载上汽1.5L增程器，CLTC纯电续航 235 公里，综合续航达 1360 公里；纯电版采用宁德时代 80 度电池，最大功率 180 千瓦电机版本续航高达655km，百公里电耗仅13. 4 度。

