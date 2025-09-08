首页 > 原创 > 关键词  > 尚界H5预售最新资讯  > 正文

预售16.98万起！尚界H5 小订量破 8 万

2025-09-08 10:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:自 8 月 25 日启动预售以来，尚界汽车首款中型SUV——尚界H5 持续引发市场热潮。截至最新统计，该车型小订量已突破 8 万台大关，品牌方随即宣布为已下订车主解锁 1000 元专属现金权益。

根据阶梯式福利政策，当小订量突破 10 万台时，现金权益将翻倍至 2000 元，达到 15 万台时更可享 3000 元购车优惠

车身尺寸方面，尚界H5 以4780mm车长、2840mm超长轴距实现空间越级，后排腿部空间超 1 米，靠背最大支持 32 度调节，配合 601 升超大后备厢及隐藏式 80 升储物空间，轻松满足家庭出行需求。纯电版独享 124 升前备箱，支持车外双击开启的创新设计，进一步拓展使用场景。

智能化配置成为核心竞争力，尚界H5 全系搭载华为ADS 4. 0 辅助驾驶系统，Max版更配备华为 192 线激光雷达与4D毫米波雷达组合，车尾独特设置的两盏小蓝灯增强视觉识别度。动力系统提供纯电、增程双方案：增程版搭载上汽1.5L增程器，CLTC纯电续航 235 公里，综合续航达 1360 公里；纯电版采用宁德时代 80 度电池，最大功率 180 千瓦电机版本续航高达655km，百公里电耗仅13. 4 度。

预售16.98万起 尚界H5小订已超8万台：车主又能省1000块

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 16.98万起 余承东发布尚界H5预售价：现场欢呼声高涨！

    刚刚，华为终端BG董事长余承东官宣了鸿蒙智行尚界首车H5的预售价，为16.98万起，现在下订还能享受价值1万元的权益，将于9月23日上市。 尚界H5并没有跟风使用贯穿头灯，大灯外轮廓类似三角形，里面设有L形日行灯带以及远近光灯，还将搭载发光车标与智驾蓝灯，看齐家族化其他界”成员。 该车定位于中型SUV，长宽高分别为4780/1910/1657（1664）mm，轴距长达2840mm，空间表现越�

    ​鸿蒙智行 ​尚界H5 ​余承东

  • 首款20万以内的鸿蒙智行要爆单！尚界H5小订1小时 订单破25000台

    鸿蒙智行最后一界尚界”，首款车型尚界H5已于今日开启预售，车辆预售价为16.98万元，为首款20万以内的鸿蒙智行车型，新车将于9月23日上市。 车辆开始小订就已凸显爆款特征，小订1小时，订单量突破25000台。 同时，尚界官方也公布了订单量激励政策，即可预订可享10000元权益，订单超5万后可享受1000元

    ​鸿蒙智行 ​尚界H5 ​新车预售

  • ThinkBook 16+ U7-255H对比AI 9 H365：酷睿优势显著，校园场景体验更佳

    ThinkBook 16+ 2025款搭载酷睿Ultra 7 255H和锐龙AI 9 H365处理器，性能对比显示酷睿版在核心性能、图形处理、AI算力、续航及屏幕亮度等方面全面领先。酷睿版凭借更高主频、更强核显及AI加速技术，在校园学习、多任务处理及游戏场景中表现更优，且价格更具性价比，适合学生和职场新人选择。

    ​ThinkBook16+2025款 ​16英寸大屏 ​全金属机身

  • Aqara 亮相 IFA 2025，全方位呈现空间智能体验

    2025年9月5日，Aqara亮相柏林国际电子消费品展览会（IFA），展示其空间智能创新成果。作为全球智能家居领导品牌，Aqara通过多款新品呈现从被动控制到主动服务的智能化跨越，覆盖住宅、办公、酒店等多场景应用。公司拥有1800多项专利，产品接入主流生态平台，并积极推动Matter标准统一。Aqara持续拓展全球市场，业务覆盖欧美、中东及东南亚，通过线上线下协同发展，构建完善销售网络，致力于为用户提供无缝智能体验。

    ​德国柏林国际电子消费品展览会 ​Aqara ​科技创新

  • 份额、增量均第一！海尔冰箱H1“以一抵三”

    2025年上半年，冰箱行业受结构性调整和存量竞争加剧影响持续承压，行业TOP8品牌中仅两家实现增长。海尔冰箱以46.4%的线下份额稳居行业第一，实现“以一抵三”的强势格局，份额同比提升2.3个百分点。其增长动力源于四方面：科技引领升级饮食体验、双高端品牌优化产品结构、布局细分场景满足年轻用户个性化需求，以及数字化转型实现全流程降本提效。通过持续拓展家庭保鲜场景边界，为全球家庭带来健康饮食生活新体验。

    ​冰箱行业 ​海尔冰箱 ​市场份额

  • 海尔冰箱H1：一个麦浪系列抵一个企业

    2025年上半年冰箱市场竞争加剧，进入“降维比拼”新阶段。海尔冰箱份额达46.4%，实现份额与增量双第一。其麦浪系列表现突出，单系列线下份额达3%，实现“一个系列抵一个企业”。产品成功得益于成熟的用户共创机制与全流程数字化，通过AI分析用户需求精准迭代。海尔全空间保鲜冰箱扩大品类优势，单品类份额连续三年两位数增长，达20.13%，超过行业TOP2品牌整体份额。竞争维度提升推动行业高质量发展与用户体验升级，但其他品牌需直面增长空间受限的挑战。

    ​冰箱市场 ​海尔智家 ​麦浪冰箱

  • 视源股份2025H1营收105.65亿元，教育与海外业务保持高速增长

    视源股份发布2025年半年报，上半年营收105.65亿元，保持正增长。教育业务收入17.27亿元，同比增长13.79%，AI教育产品加速落地，覆盖超3000所学校。海外自有品牌业务收入增长近60%，多款产品通过微软认证。公司启动赴港上市计划，构建“A+H”双融资平台。家用电器控制器业务收入12.99亿元，同比增长66.43%，成为新增长点。机器人业务在电力、安防等领域实现应用落地。公司凭借显示控制、AI教育、国际化运营等综合优势，逐步构建多元化增长引擎，未来发展可期。

    ​视源股份 ​半年度报告 ​教育AI

  • INDEMIND亮相2025科技创变者大会，以机器人空间智能技术解锁具身智能新边界

    9月5日，2025科技创变者大会在北京落幕。本届大会聚焦“具身智能+产业智变新引擎”主题，汇聚行业力量探讨具身智能的前沿创新与产业变革。INDEMIND作为领军企业，展示了家用扫地、家用陪伴、商用服务三大品类机器人空间智能平台，呈现了在具身智能领域的突破性成果，赢得广泛关注。公司联合创始人兼CTO分享了技术理念与实践经验，推动行业思考。INDEMIND致力于机器人空间智能技术研发，推动机器人从自动化工具向自主智能终端演进，产品已在家用清洁、商用巡检等多元场景规模化落地，业务覆盖全球十多个国家和地区。

    ​科技创变者大会 ​具身智能 ​产业智变

  • 妙手ERP荣膺TikTok Shop 2025年度H1优质招商服务商，携手共创跨境新未来！

    8月27日，TikTok Shop在杭州成功举办2025东南亚跨境生态服务商大会，以“生态共融·价值共生”为主题，汇聚平台业务负责人、跨境专家及近百家优秀服务商代表，共绘东南亚跨境生态发展蓝图。妙手ERP凭借专业的跨境电商店铺运营解决方案、技术实力及优质服务，荣获“TikTok Shop 2025年度H1优质招商服务商”奖项。TikTok在东南亚拥有3.25亿月活用户，用户月均使用时长超35小时，平台采用“内容+货架”双场域模式，将直播与短视频打造为核心消费场景。2025年上半年，TikTok Shop东南亚市场总GMV突破168.64亿美元，已逼近2024全年规模，其中泰国市场以54.19亿美元领跑。妙手ERP已全面接入TikTok Shop东南亚全站点，提供全流程跨境电商SaaS解决方案，全方位赋能卖家降本增效。未来，妙手将秉持初心，持续提升产品功能与服务，护航跨境卖家高效出海。

    ​TikTok ​Shop ​东南亚跨境

  • 海尔冰箱H1逆周期增长至46.4%，吃掉了谁的份额？

    2025年上半年，冰箱行业面临结构性调整与存量竞争加剧，整体增长动能不足。海尔冰箱凭借四大战略保持领先：坚持技术引领提升用户体验，主导国际保鲜标准升级；双高端品牌战略推动产品结构升级，卡萨帝稳居高端市场第一；加快数字化转型，以用户共创打造爆款产品；降本提效优化经营效率。数据显示，海尔线下份额达46.4%，同比增长2.3个百分点，持续领跑行业。

    ​冰箱产业 ​海尔冰箱 ​市场份额

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM