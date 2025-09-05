首页 > 原创 > 关键词  > 问界M7预售最新资讯  > 正文

全新问界M7开售1小时订单破10万 售价28.8万元起

2025-09-05 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:全新一代问界M7正式开启预售，起售价定为28.8万元，相比上一代24.98万元的售价有所上涨。然而，价格的提升并未阻挡消费者的热情，预售开启后，大量用户涌入官方小程序下单，导致服务器一度崩溃。据官方数据显示，新车开售仅10分钟，订单量便突破2万台，1小时内更是狂揽超10万台订单，市场反响热烈。

华为商城公布的信息来看，全新问界M7提供了增程和纯电两种动力版本，并细分为Pro、Max和Ultra三种车款，同时提供五座和六座两种座椅布局供消费者选择。其中，增程版全系搭载双电机四驱系统，五座版售价区间为28.8万至34.8万元，六座版则为30.8万至36.8万元。纯电版则分为后驱和四驱两种驱动形式，五座版售价32.8万至36.8万元，六座版售价34.8万至38.8万元。

在智能驾驶方面，全新问界M7全系标配了华为乾崑ADS4智能辅助驾驶系统，其中Pro版车型还将行业首发舱内激光视觉技术，有望实现城区NCA（导航辅助驾驶）功能，进一步提升驾驶便捷性和安全性。

动力性能上，增程版车型继续搭载一台1.5T发动机作为增程器，最大功率为115千瓦。四驱版车型综合最大功率达到392kW（前165kW、后227kW），全系配备宁德时代提供的电池组，最长续航里程可达1625公里。纯电版车型则提供后驱和四驱两种选择，后驱版电机最大功率为227kW，四驱版则为160kW和227kW的组合，同样标配宁德时代三元锂电池，并支持超快充技术。

