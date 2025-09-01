小米汽车8月交付量超3万台 全年交付量有望冲击42万

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:小米汽车今日正式披露2025年8月销售业绩:单月交付量持续突破30000台，连续两个月保持该交付水平。这一成绩使其稳居新能源车企第一梯队，更显示出产能爬坡后的强劲市场势能。

据供应链消息，小米汽车2025年全年交付量有望冲击42万辆，较董事长雷军年初设定的35万辆目标提升20%。其中，北京亦庄一期工厂预计承担34万辆产能，正在建设的二期工厂将于下半年投产，新增8万辆年产能将进一步释放市场潜力。数据显示，自2024年3月首款车型SU7交付以来，小米汽车仅用15个月便实现累计交付量突破30万辆，刷新新势力车企最快交付纪录。

爆款车型成为销量增长的核心引擎。旗下中大型SUV YU7自2025年6月上市后表现抢眼，18小时内锁单量达24万辆，目前订单交付周期已排至2026年第一季度。该车型搭载的"小米澎湃智驾2.0"系统与800V高压平台，成为吸引高端用户的关键因素。

财务数据印证了小米汽车的盈利拐点。2025年第二季度财报显示，汽车业务收入达213亿元，占集团创新业务总收入的96.7%，毛利率攀升至26.4%，显著超越特斯拉同期17.2%的水平。尽管该季度仍录得3亿元净亏损，但较2024年同期18亿元亏损已收窄83%，管理层预计下半年将实现单季度盈利，全年有望达成经营性现金流转正。

