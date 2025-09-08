小红书语音评论更新：可识别音色了 支持甜嗓、气泡音、元气音等

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:近日，小红书平台上的语音评论功能引发网友热议。据媒体报道及多名网友在社交平台分享，小红书不仅推出了语音评论，还进一步升级，新增了音色识别功能，用户现在可以选择甜嗓、气泡音、元气音等多种音色进行评论。

回溯至7月下旬，小红书的部分用户便惊喜地发现，评论区悄然出现了语音评论的选项。当时，小红书官方明确表示，该功能尚处于内测阶段，并未全量开放，仅部分用户能够体验，且不支持用户主动申请开通。这一消息迅速在用户间传播，引发了广泛关注。

进入8月，随着内测的逐步推进，小红书评论区中的语音评论内容开始大量涌现。用户们纷纷尝试这一新功能，用语音表达自己的观点和感受，为评论区增添了更多生动和趣味。

针对用户对语音评论功能的热情，小红书社区官方客服近日给出了详细说明。客服表示，用户可在小红书APP内申请语音评论功能的体验资格。若用户未看到相关入口，建议前往应用商店更新APP至最新版本（8.94及以上），以确保能够体验到这一新功能。

一旦申请通过审核，用户在评论框处便会看到一个醒目的话筒图标。点击该图标，用户即可录制并发布语音评论，每条语音的时长限制为60秒。而最令用户兴奋的是，小红书此次升级还加入了音色识别功能，用户可以根据自己的喜好选择甜嗓、气泡音、元气音等多种音色，让语音评论更加个性化和有趣。

小红书语音评论功能的升级，无疑为用户提供了更加丰富和多样的互动方式。随着该功能的逐步普及和完善，相信小红书的评论区将会变得更加生动和活跃。

