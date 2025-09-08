首页 > 原创 > 关键词  > 高通最新资讯  > 正文

高通骁龙峰会定档9月24日：将发布骁龙8 Elite Gen5

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:今日，高通正式官宣，2025骁龙峰会中国专场定于9月24日 -25日举行，时间与海外同步（夏威夷时间为9月23日，比北京时间慢18小时），此次专门为国内开设专场，引发行业高度关注。

此次发布会，新一代旗舰手机 SoC 骁龙8Elite Gen5无疑是最受普通用户瞩目的焦点。此前，外界普遍猜测新产品会命名为骁龙8Elite2，然而随着越来越多爆料出现，指向骁龙8Elite Gen5这一名称，高通此番命名调整令人意外。不过，该命名稍显冗长，其对应的中文命名方式也引发好奇，有推测认为可能是“第五代骁龙8至尊版”。

从性能升级方面来看，这一代骁龙8Elite Gen5整体升级幅度不如前代换架构那般显著，属于小修小补的优化迭代。据相关爆料，骁龙8Elite2的 CPU 由2颗4.61GHz 超大核与6颗3.63GHz 大核组成，同时集成 Adreno840GPU，GPU 频率约为1.2GHz，GPU 独立缓存提升至16MB。在性能测试中，GeekBench6单核理论性能设定在4000，多核成绩达到11000;作为对比，骁龙8Elite 的单核成绩在3100左右，多核成绩在9800左右。

值得一提的是，在小米玄戒 O1芯片发布后，高通迅速在官网发布新闻稿，明确表示小米未来多代旗舰都将继续搭载骁龙8系平台，并且预计在协议期内出货量将逐年增长。高通还宣布，小米将会是全球首批采用下一代骁龙8的厂商之一。结合目前爆料，小米16系列成功拿下骁龙8Elite Gen5的全球首发，并且是唯一一款在9月份发布的新机，这一消息无疑让众多消费者对小米16系列充满期待。

