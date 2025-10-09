荣耀MagicPad3 Pro官宣10月15日发布 搭载第五代骁龙8

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，荣耀官方正式宣布，备受瞩目的荣耀MagicPad3Pro平板将于10月15日19:00震撼发布。这款新品不仅标志着荣耀在平板领域的又一次重大突破，更因其全球首款搭载第五代骁龙8至尊版处理器的身份而备受期待。

第五代骁龙8至尊版处理器采用了先进的3nm制程工艺，性能强劲。其配备的2颗4.61GHz超大核与6颗3.63GHz大核组合，为平板提供了澎湃的动力。同时，集成的全新1.2GHz Adreno840GPU，更将图形处理能力提升至新高度。

在设计方面，荣耀MagicPad3Pro同样不乏亮点。平板提供了星空灰、浮光金、月影白三款时尚配色供用户选择。正面则配备了一块13.3英寸的165Hz高刷护眼屏，为用户带来流畅且舒适的视觉体验。

续航与音频方面，荣耀MagicPad3Pro内置了12450mAh的青海湖电池，确保长时间使用无忧。同时，支持的空间音频3.0技术，让用户沉浸于立体声场之中。此外，该平板还首发搭载了MagicOS10操作系统，不仅带来了AI PC级的生产力提升，更支持流畅的多窗口模式，满足用户多样化的使用需求。

值得一提的是，荣耀MagicPad3Pro还具备全品牌智联功能，能够轻松实现与iOS、鸿蒙、安卓等多生态系统的互传，打破了品牌间的壁垒，让数据共享变得更加便捷。

