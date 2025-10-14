首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo Pad5e发布：售价1999元起 搭载骁龙8s Gen3

2025-10-14 08:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:vivo正式推出全新平板vivo Pad5e，起售价定为亲民的1999元，为消费者带来又一高性价比选择。

在售价方面，vivo Pad5e提供了多种配置版本以满足不同用户需求。其中，8GB128GB版本售价1999元，8GB256GB版本售价2299元，12GB256GB版本售价2599元，而顶配的16GB512GB版本则售价2999元。此外，vivo Pad5e柔光版也同步亮相，8GB128GB与8GB256GB版本分别售价2199元和2499元。

vivo Pad5e发布：骁龙8s Gen3 加持 1999 元起

核心配置上，vivo Pad5e表现抢眼。它搭载了一块12.1英寸的2.8K144Hz大屏，画面细腻流畅。处理器方面，选用了高通骁龙8s Gen3，为设备提供强劲动力。拍照功能上，前置500万像素摄像头，后置800万像素摄像头，满足日常拍摄需求。电池方面，内置10000mAh大容量电池，并支持44W有线闪充，确保长时间使用无忧。

除了强大的硬件配置，vivo Pad5e在声学体验上也下足了功夫。它内置了自研的4扬全景声学系统，能够全面释放声学潜力，带来澎湃的声音和广阔的声场，让用户仿佛置身于影院之中，享受沉浸式的聆听体验。

在移动办公方面，vivo Pad5e同样表现出色。它内置了PC级WPS，将电脑上的WPS使用体验完美搬至平板，让用户在大屏上也能享受到丝滑的办公体验。此外，还全新适配了CAJ Viewer安卓定制版本，支持专业文献的多格式检索阅读、批注标记、中英互译等实用功能。

更值得一提的是，vivo Pad5e无需下载第三方App，即可直接查看各类专业文档。目前已覆盖Pages、Numbers、Keynote等59种主流文件格式，同时支持42种文件的查阅后编辑，以及多种文档格式的相互转换，极大地方便了用户的使用。

在互联体验上，vivo Pad5e同样表现出色。用户可以直接用平板调用手机拍摄的课件或照片，嵌入笔记进行编辑整理，一气呵成。同时，还能随时跨端调取手机文件，让资料随用随取，灵感与思路无缝衔接。

此外，值得注意的是，vivo本次发布会还推出了vivo Pad5柔光版，其中8GB256GB版本售价2799元，12GB256GB版本售价3099元，为用户提供了更多选择。

