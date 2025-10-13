AI日报：LiblibAI 2.0正式上线；通义千问、豆包开启记忆功能；Sora已登陆Google Play

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、LiblibAI 2.0正式上线：内置多个顶级模型，限时免费算力开放

LiblibAI 2.0的发布标志着平台从单一工具向完整创作生态的转型，为创作者提供了更专业、便捷的AI创作体验。

【AiBase提要:】 🖼️ LiblibAI 2.0整合了完整的创作流程，让用户一站式完成从灵感到成品的转化。 🎥 内置多个顶级视频模型和500多种独家视觉特效，确保每一帧达到影视级品质。 💰 为庆祝LiblibAI 2.0上线，推出限时优惠政策，提供免费算力和会员特权。

2、国内AI助手通义千问和豆包开启记忆功能，力争超越ChatGPT

文章指出，国内科技巨头阿里巴巴和字节跳动旗下的AI助手‘通义千问’和‘豆包’相继启动了记忆功能的内测，旨在提升用户体验并实现更智能化的服务。

【AiBase提要:】 🧠 通义千问和豆包启动记忆功能内测，提升用户体验。 🔒 豆包强调用户对记忆功能的绝对控制权，保障隐私安全。 🚀 国内AI助手加速转型，向长期私人助理角色迈进。

4、Qoder 推出 “一键增强提示词” 功能，助力开发者提升编码效率

Qoder 推出“一键增强提示词”功能，旨在通过智能化优化帮助开发者更高效地与 AI 交互，从而提升编码效率。该功能能够将模糊指令转化为具体任务描述，并补充关键约束条件，为生成高质量代码奠定基础。此外，Qoder 还计划进一步探索提示词优化和上下文理解，以成为开发者不可或缺的“第二大脑”。

【AiBase提要:】 🧠 Qoder 的“一键增强提示词”功能通过智能化优化，帮助开发者更精准地与 AI 交互。 💡 该功能能识别模糊描述并补充关键约束条件，提升代码质量。 🚀 未来 Qoder 将继续探索提示词优化，打造开发者不可或缺的“第二大脑”。

5、Cherry Studio 推出 CherryIN，全面整合主流 AI 模型

Cherry Studio 发布了 v1.6.4 版本，并集成了全新的 CherryIN 系统，该系统整合了多种主流 AI 模型，提升了用户体验。同时，为庆祝新版本发布，所有模型在官方测试期间均有不同程度的折扣，新注册用户还能获得 500,000 个 token。

【AiBase提要:】 🌟 Cherry Studio 推出新版本 CherryIN，整合多种主流 AI 模型。 💰 目前所有模型在官方测试期间均享有优惠折扣，开源模型折扣高达40%。 🎁 新注册用户自动获得500，000个token，便于体验不同的 AI 模型。

6、告别 “乱画图表”，港中文团队推出首个结构化图像生成系统！

港中文团队推出的结构化图像生成系统，解决了现有AI在图表和公式生成中的问题，通过创新的数据、模型和评估方法，显著提升了AI对结构化图像的理解与生成能力。

【AiBase提要:】 📊 精准的文本渲染是结构化图像生成的关键 🧩 复杂的布局规划提升了图表的可读性 🧠 多模态推理能力增强了AI对数据的理解 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2510.05091

7、Sora by OpenAI 即将登陆安卓平台，预注册已在北美开启

Sora by OpenAI 即将登陆安卓平台，预注册已在北美开启。该应用在iOS平台上表现亮眼，短时间内下载量突破100万次，成为AI视频生成领域的热门应用。目前，Sora在谷歌Play商店已上线，但仅限北美用户预注册。随着技术的发展，Sora为用户提供了便捷的视频制作工具，并引发了关于版权和创作权的讨论。

【AiBase提要:】 🌟 Sora by OpenAI 即将在谷歌 Play 商店推出，当前仅限北美用户预注册。 📈 Sora 在 iOS 平台上线后短时间内下载量突破100万，受到了广泛关注。 ⚖️ 应用的迅速崛起引发了对版权和创作权的讨论，行业需共同应对挑战。

8、2025 全球十大工程成就揭晓：DeepSeek入选

2025年全球十大工程成就的评选结果揭晓，涵盖了人工智能、航天探索等多个领域的重要突破。这些成就不仅展示了工程科技的最高水平，还突显了其在应对全球性挑战中的重要作用。

【AiBase提要:】 🚀 Blackwell GPU 架构提升了人工智能计算效率，成为下一代基础设施的核心。 🤖 DeepSeek 开源大语言模型推动行业智能化转型，助力各行各业。 🌌 全球十大工程成就包括火星探测器、空间望远镜和 AI 技术等重大创新。

