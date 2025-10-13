首页 > 原创 > 关键词  > 正文

卢伟冰调侃还有小米6钉子户：小米6机主宣布换机小米17

2025-10-13 09:55

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:近日，小米17系列手机销量持续攀升，上市仅一周便突破百万台大关，创下2025年国产手机销售新纪录。

作为小米2017年推出的传奇机型，小米6凭借骁龙835芯片、四曲面玻璃机身及均衡配置，成为众多用户心中的"钉子户"标杆。即便历经多年使用，仍有不少用户坚守这款经典机型。

然而，随着小米17系列的强势登场，不少"钉子户"终于按捺不住换机冲动。一位资深小米6用户表示:"手机反应越来越迟钝，拍照效果也大不如前，换上小米17后才发现，原来操作可以如此丝滑流畅。"

小米 6 机主终于换小米17 卢伟冰：还有小米 6 钉子户

这一现象也引发了小米集团总裁卢伟冰的关注。他在社交媒体上发布了一个哭笑不得的表情包，并配文"还有小米6钉子户"，以幽默方式回应了这一特殊用户群体的存在。

小米17系列之所以能打动老用户，与其跨代升级的实力密不可分。该系列全球首发骁龙8Elite Gen5处理器，配备7000mAh大电池与100W闪充技术，彻底解决了用户的续航焦虑。同时，徕卡三摄系统的加入，更满足了用户对高品质影像的需求。有业内人士用"鸟枪换炮"来形容此次升级，认为小米17系列在性能、续航、影像等方面均实现了质的飞跃。

