首页 > 原创 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

苹果官网确认iPhoneAir非合约机 并更新发售信息

2025-10-14 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:近日，苹果公司CEO库克在抖音直播中宣布了一个令人振目的消息:iPhone Air国行版本将于10月17日上午9点正式开启预购，并于10月22日全面开售。目前，苹果官网已全面更新发售信息，为果粉们提供了详尽的购买指南。

iPhone Air作为今年备受瞩目的苹果新品，其最大亮点在于极致轻薄的设计。机身厚度仅5.6mm，成为苹果史上最薄的iPhone。它采用5级钛金属机身，搭配前后双面超瓷晶面板，不仅美观大方，更显坚固耐用。为了实现这样的轻薄设计，iPhone Air取消了实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM技术，展现了苹果在科技创新上的前瞻视野。

在发售信息方面，iPhone Air原本计划与其他机型同步开售，但考虑到eSIM技术的兼容性问题，苹果官网曾一度显示支持中国联通eSIM，随后迅速修改为发售日期待定，并加入了中国移动和中国电信的支持，以确保用户能够顺利使用。

苹果官网更新iPhone Air国行发售信息： 10 月 17 日 9 点预购 22 日开售

续航方面，苹果强调iPhone Air的续航能力不容小觑。在iOS26系统的加持下，引入了AI省电技术，号称可以帮助用户轻松使用一整天，解决了轻薄手机续航短的痛点。

影像方面，iPhone Air后置4800万像素单摄，等效焦距26mm，虽然未配备超广角镜头，但足以满足日常拍摄需求。手机主板则巧妙地集成在机身顶部凸起的Deco内，搭载了A19Pro芯片和苹果全新C1X调制解调器。这款调制解调器的速度比C1快2倍，比iPhone16Pro的高通基带芯片还要快，同时能耗降低了30%，堪称苹果史上最强大的基带芯片。

此外，iPhone Air还搭载了苹果自研的N1芯片，集成了Wi-Fi7和蓝牙芯片，为用户提供了更快速、更稳定的网络连接。正面采用6.5英寸屏幕，支持3000nit亮度和120Hz刷新率，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来极致的视觉体验。

在售价方面，iPhone Air提供了多种存储容量选择:256GB版本售价7999元，512GB版本售价9999元，1TB版本售价11999元，满足了不同用户的需求。

针对用户关心的eSIM问题，苹果在“常见问题解答”栏目中进行了详细回应。官方表示，在中国大陆，中国移动、中国电信和中国联通均可为iPhone Air提供eSIM支持。从苹果官网购买的未接入运营商网络的iPhone均为无合约机，用户可以自由选择适合自己的网络和资费。此外，对于全球旅行，运营商可能会提供方便、实惠的国际漫游套餐选项，用户也可激活旅行用eSIM，享受全球通用的便利。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 国内首款eSIM手机！库克宣布iPhone Air国行版10月22日正式开售

    苹果CEO库克在抖音直播宣布，iPhone Air国行版10月17日预售，22日开售。起售价7999元，重165克、厚5.6毫米，为苹果最薄iPhone。该机取消实体SIM卡槽，采用eSIM技术，成国内首款eSIM手机。配备6.5英寸屏，支持3000nit亮度与120Hz刷新率，后置4800万单摄。搭载A19 Pro芯片及自研C1X基带，性能超iPhone 16 Pro，功耗降30%。

    ​iPhone ​Air ​苹果CEO库克

  • 联想moto X70 Air上架！5.3mm握持厚度 比iPhone Air还薄

    联想moto X70 Air将于10月31日发布，已上架官网。提供凌灰、青巧、韵绿三色，12GB+256GB/512GB存储。机身采用航空铝薄刃设计，重159g，厚度仅5.3mm，比iPhone Air更薄。配备6.7英寸护眼直屏，分辨率2712*1220，最高亮度4500nits，通过SGS蓝光低拖影和Pantone专业色彩认证。搭载第四代骁龙7芯片，后置5000万像素三摄防抖主摄+5000万前摄，内置4800mAh电池，支持68W快充和15W无线充电。拥有IP68/IP69级防尘防水、湿手触控2.0及系统级AI智能体。

    ​联想moto ​X70 ​Air

  • 中国联通eSIM正式开启预约！iPhone Air国行上市或临近

    中国联通10月13日宣布全面开放eSIM预约通道，标志着国内eSIM技术商用迈出重要一步。此前中国移动已率先上线eSIM服务，如今三大运营商将共同支持iPhone Air等设备的eSIM功能。该技术采用嵌入式设计，每台手机最多可同时激活两个国内运营商号码，每月限办理两次新号开通。用户需满足"一证五号"要求，并在72小时内完成数据下载。随着eSIM普及，仅5.6mm厚的iPhone Air国行版�

    ​eSIM技术 ​中国联通 ​iPhone

  • eSIM手机来了 移动联通电信均开通：iPhone Air国行版10月22日开售

    苹果公司CEO库克正式宣布，备受期待的iPhone Air国行版将于10月17日开启预购，并于10月22日正式开售。这一消息迅速引发了市场的广泛关注。 据介绍，此次推出的iPhone Air国行版将仅支持通过eSIM方式激活运营商网络。

    ​iPhone ​Air ​eSIM

  • 库克宣布iPhoneAir上市时间：下周上市 10 月 17 日开启预购

    苹果CEO库克在抖音直播宣布，iPhone Air国行版10月17日预售、22日开售，售价7999元。该机以极致轻薄设计刷新纪录，重165克、厚5.6毫米，成为最薄iPhone。采用eSIM技术取消实体卡槽，配备6.5英寸大屏，支持高亮度和120Hz刷新率。后置4800万像素单摄满足日常拍摄，搭载A19Pro芯片及自研C1X基带，性能强劲且功耗降低30%。主板创新集成于顶部Deco区域，提升内部空间利用率。

    ​iPhone ​Air ​库克直播

  • iPhone Air国行版10月22日开售！移动、联通、电信三大运营商eSIM手机业务上线

    苹果CEO库克宣布iPhone 14国行版将于10月17日预售，22日开售。该机型仅支持eSIM激活，中国移动、电信和联通将提供eSIM服务。三大运营商已上线eSIM手机业务预约，用户需通过官方App预约并到营业厅办理，暂不支持代办。eSIM套餐与实体卡一致，转eSIM卡免费，办理需符合实名制要求。

    ​iPhone ​Air ​eSIM

  • 卢伟冰：大量果粉换小米手机 不少iPhone 17用户换小米17

    昨晚卢伟冰进行了直播，期间其透露，小米17系列真的是太好卖了，同时不少果粉也在加速转投到小米阵营中。 按照卢伟冰的说法，小米17系列自9月25日发布、9月27日开售以来，市场反响热烈，整体销量表现远超预期。 卢伟冰透露，截至目前，小米17系列整体销量相比上代产品同比增长超过20%，其中Pro系列销量约为上代的三倍，成为推动增长的核心动力。

    ​小米17系列 ​卢伟冰直播 ​iPhone用户转投

  • 客服回应iPhone通话语音隔离：是“语音突显”功能

    今日，一则关于iPhone通话降噪的讨论登上微博热搜，多位网友实测称开启特定功能后，即便身处嘈杂环境通话，对方也几乎听不到背景噪音。对此，苹果官方客服回应称，该功能实际为iOS15及以上系统内置的“语音突显”模式，需用户手动开启后方可生效。

    ​iPhone通话降噪 ​语音突显模式 ​iOS15功能

  • 苹果回应iPhone 17 Pro Max充电有噪音：涓流充电 正常现象

    部分iPhone 17 Pro Max用户反馈，通过USB-C有线充电且音量为0%或1%时，会发出类似对讲机的静电噪音。苹果客服称此为正常现象，因电流为涓流充电。建议优化电池充电至95%后重试，或排查第三方应用问题，必要时送检。该系列支持最高40W有线充电，峰值功率可达60W，首次采用电荷泵技术提升效率。苹果还推出329元的40W动态电源适配器，支持AVS快充协议，超频功率达60W。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • iPhone Air快来了！联通开启eSIM预约

    中国联通App已开启eSIM预约，iPhone Air将成苹果首款完全依赖eSIM的国行机型，不再配备物理SIM卡槽。该机预计10月通过运营商合约销售，三大运营商均将提供eSIM支持，具体时间待监管部门审批。iPhone Air厚度仅5.6mm、重165g，采用航空级铝合金框架与超瓷晶玻璃，配备6.5英寸120Hz自适应刷新率OLED屏，峰值亮度达2000nit。

    ​eSIM ​iPhone ​Air

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM