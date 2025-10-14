苹果官网确认iPhoneAir非合约机 并更新发售信息

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:近日，苹果公司CEO库克在抖音直播中宣布了一个令人振目的消息:iPhone Air国行版本将于10月17日上午9点正式开启预购，并于10月22日全面开售。目前，苹果官网已全面更新发售信息，为果粉们提供了详尽的购买指南。

iPhone Air作为今年备受瞩目的苹果新品，其最大亮点在于极致轻薄的设计。机身厚度仅5.6mm，成为苹果史上最薄的iPhone。它采用5级钛金属机身，搭配前后双面超瓷晶面板，不仅美观大方，更显坚固耐用。为了实现这样的轻薄设计，iPhone Air取消了实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM技术，展现了苹果在科技创新上的前瞻视野。

在发售信息方面，iPhone Air原本计划与其他机型同步开售，但考虑到eSIM技术的兼容性问题，苹果官网曾一度显示支持中国联通eSIM，随后迅速修改为发售日期待定，并加入了中国移动和中国电信的支持，以确保用户能够顺利使用。

续航方面，苹果强调iPhone Air的续航能力不容小觑。在iOS26系统的加持下，引入了AI省电技术，号称可以帮助用户轻松使用一整天，解决了轻薄手机续航短的痛点。

影像方面，iPhone Air后置4800万像素单摄，等效焦距26mm，虽然未配备超广角镜头，但足以满足日常拍摄需求。手机主板则巧妙地集成在机身顶部凸起的Deco内，搭载了A19Pro芯片和苹果全新C1X调制解调器。这款调制解调器的速度比C1快2倍，比iPhone16Pro的高通基带芯片还要快，同时能耗降低了30%，堪称苹果史上最强大的基带芯片。

此外，iPhone Air还搭载了苹果自研的N1芯片，集成了Wi-Fi7和蓝牙芯片，为用户提供了更快速、更稳定的网络连接。正面采用6.5英寸屏幕，支持3000nit亮度和120Hz刷新率，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来极致的视觉体验。

在售价方面，iPhone Air提供了多种存储容量选择:256GB版本售价7999元，512GB版本售价9999元，1TB版本售价11999元，满足了不同用户的需求。

针对用户关心的eSIM问题，苹果在“常见问题解答”栏目中进行了详细回应。官方表示，在中国大陆，中国移动、中国电信和中国联通均可为iPhone Air提供eSIM支持。从苹果官网购买的未接入运营商网络的iPhone均为无合约机，用户可以自由选择适合自己的网络和资费。此外，对于全球旅行，运营商可能会提供方便、实惠的国际漫游套餐选项，用户也可激活旅行用eSIM，享受全球通用的便利。

