库克宣布iPhoneAir上市时间：下周上市 10 月 17 日开启预购

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:昨晚，苹果公司CEO库克惊喜现身Apple Store抖音直播间，向广大果粉宣布了一个重磅消息:iPhone Air国行版将于10月17日正式开启预购，并于10月22日全面开售。这款备受期待的新机起售价定为7999元，以其极致轻薄的设计和前沿技术，瞬间吸引了众多消费者的目光。

iPhone Air以其轻至165克、厚度仅5.6毫米的机身，成功刷新了苹果iPhone系列的轻薄纪录，成为迄今为止最薄的iPhone。为了实现这一极致轻薄的设计，苹果大胆采用了eSIM技术，取消了实体SIM卡槽，使得iPhone Air成为国内首款搭载eSIM技术的手机，引领了手机通信技术的新潮流。

在屏幕方面，iPhone Air配备了一块6.5英寸的超大屏幕，支持高达3000nit的亮度和120Hz的刷新率，为用户带来更加清晰、流畅的视觉体验。后置摄像头则采用了4800万像素的单摄设计，等效焦距为26mm，虽然未配备超广角镜头，但依旧能够满足用户日常拍摄的需求。

值得一提的是，iPhone Air的主板被巧妙地设计在了机身顶部凸起的Deco内，这一创新设计不仅节省了空间，还使得手机内部结构更加紧凑。同时，该机搭载了A19Pro芯片和苹果全新自研的C1X基带，性能强劲。苹果表示，C1X基带的速度比上一代C1快了2倍，甚至比iPhone16Pro所使用的高通基带芯片还要快，同时能耗却降低了30%，堪称苹果史上最强的基带芯片。

