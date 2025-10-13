中国联通eSIM正式开启预约！iPhone Air国行上市或临近

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:今日上午，中国联通官方公众号发布消息，正式宣布eSIM预约通道全面开放，此举标志着国内eSIM技术的商用进程迈出重要一步。此前，中国移动已率先上线eSIM预约页面，为用户提供预约服务，如今中国联通的加入，进一步推动了eSIM在国内的普及。

种种迹象显示，国内eSIM服务即将正式落地，与之相伴的是，备受期待的iPhone Air国行版也有望同步上市。作为苹果最新推出的轻薄旗舰机型，iPhone Air以其仅5.6mm的超薄机身设计吸引了众多消费者的目光。为实现这一极致轻薄，苹果果断取消了实体SIM卡槽，转而全球统一采用eSIM技术。

值得注意的是，苹果官网最初标注的信息显示，仅有中国联通为iPhone Air提供eSIM支持，且该机在首发时即可开售。然而，随后情况发生了变化，发售日期突然延期，同时官网标注也修改为中国移动、中国电信和中国联通三家运营商均将为iPhone Air提供eSIM支持，具体发售时间则需依据监管部门的审批情况来确定。

关于eSIM业务的具体使用规则，此前中国移动上线的eSIM业务说明中已有详细阐述。根据说明，一台eSIM手机仅能办理并激活两个国内运营商的eSIM号码。当手机内已存在两个号码时，将无法再办理新的eSIM号码。此外，同一台eSIM手机每自然月最多可新入网开通两次国内运营商的eSIM号码。同时，开通eSIM号码的用户需满足“一证五号”的要求，并在开户后的72小时内完成卡数据下载，以确保后续业务的顺利办理。

