苹果14英寸MacBook Pro发布：售价12999元起 首发苹果M5芯片

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:昨日晚间，苹果公司正式推出全新14英寸MacBook Pro，这款新品一经亮相便引发广泛关注，其全球首发搭载的M5芯片成为最大亮点，起售价定为12999元。

从苹果官网信息来看，此次发布的14英寸MacBook Pro在外观设计上延续经典，提供深空灰色和银色两种配色供消费者选择。在具体版本定价方面，16GB内存搭配512GB存储空间的版本售价为12999元;16GB内存搭配1TB存储空间的版本定价14499元;24GB内存搭配1TB存储空间的版本则售价15999元。新品将于10月17日上午9点开启预购，10月22日正式发售。

除了标准配置版本，消费者还可根据自身需求对MacBook Pro进行定制。可选配的组件包括纳米纹理显示屏、32GB统一内存、4TB固态硬盘、96W USB - C电源适配器，以及Final Cut Pro和Logic Pro等专业软件。若将这些高端配置全部选齐，总价将达到29530元。

此次全新14英寸MacBook Pro的核心魅力在于其首发的M5芯片。该芯片基于先进的3nm工艺制程制造，在性能上实现了重大突破。其每个图形处理器核心均内置神经网络加速器，使得各类AI任务的处理速度大幅提升。无论是基于扩散模型生成图像，还是大语言模型（LLM）词元生成，都能轻松应对。与M1芯片相比，M5芯片的AI性能最高可提速至6倍，为用户带来更为流畅和高效的AI使用体验。

在图形处理能力方面，M5芯片同样表现出色。其图形处理器具备增强型着色器核心和第三代光线追踪引擎，能够呈现出更为鲜活、逼真的画面效果，让用户在玩游戏时能够更加沉浸其中。同时，动态缓存功能优化了片上内存，大幅提高了图形处理器的利用率，使得在各种专业App和游戏中的性能表现实现飞跃。

在核心配置上，全新MacBook Pro采用14英寸Liquid视网膜XDR显示屏，为用户带来出色的视觉体验。同时，它配备了三个雷雳4端口以及HDMI端口、SDXC卡插槽、耳机插孔和MagSafe3端口，满足用户多样化的连接需求。此外，还标配70W USB - C充电器，为设备的续航提供保障。

