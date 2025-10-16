苹果宣布推出M5芯片 新款iPad Pro发布：8999元起

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:今日，苹果公司正式推出M5版iPad Pro，起售价定为8999元，将于10月17日上午9点开启预购，10月22日正式面向全球发售。这款新品不仅延续了iPad Pro系列的经典设计语言，更在性能与功能上实现了全面突破。

在设计方面，新款iPad Pro与M4版本保持高度一致，采用后置单摄与四扬声器布局，但机身背部取消了显眼的iPad Pro标识，整体风格更为简洁。产品提供11英寸与13英寸双尺寸选择，均搭载双层OLED屏幕，其中1TB与2TB高配版本支持选配纳米纹理显示屏玻璃，为用户带来更细腻的视觉体验。

性能层面，M5版iPad Pro搭载苹果最新一代M5芯片，实现内存与核心配置的双重升级。256GB与512GB版本运行内存由8GB提升至12GB，1TB与2TB版本则配备16GB超大内存。具体来看，256GB/512GB机型搭载9核CPU（3性能核+6能效核）、10核GPU及16核神经网络引擎，内存带宽达153GB/s;而1TB/2TB机型则采用满血版M5芯片，CPU升级为10核(4性能核+6能效核)，GPU与神经网络引擎规格与前者一致，性能表现更加强劲。

网络连接方面，新款iPad Pro支持Wi-Fi7、蓝牙6及Thread协议，搭载苹果N1无线网络芯片，确保高速稳定的无线传输。蜂窝网络版更首次采用苹果自研蜂窝调制解调器C1X，数据传输速率较前代提升最高达50%，为用户提供更流畅的移动网络体验。

价格方面，11英寸机型起售价为8999元（12GB+256GB），512GB版本10699元，1TB版本14099元，顶配2TB版本17499元;13英寸机型起售价为11499元(12GB+256GB)，512GB版本13199元，1TB版本16599元，顶配2TB版本19999元。此次升级不仅巩固了iPad Pro作为苹果史上最强平板的地位，更通过内存扩容、芯片迭代及网络优化，为用户带来前所未有的移动办公与娱乐体验。

