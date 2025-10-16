苹果发布2025款Vision Pro头显：售价29999元起 首发M5芯片

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:今日，苹果公司正式推出2025款Vision Pro头显，为消费者带来一场科技盛宴。这款头显提供256GB、512GB、1TB三种存储版本，售价29999元起，并将于10月17日上午9点开启预购，10月22日正式发售。

在外观设计上，2025款Vision Pro头显采用了全新双圈编织头带，不仅佩戴舒适，还增添了时尚感。而其核心亮点在于首发搭载的苹果M5芯片，该芯片性能强劲，拥有10核CPU（包含4个性能核和6个能效核）、10核GPU，配备16核神经网络引擎以及硬件加速光线追踪技术，内存带宽高达153GB/s，为头显的出色表现提供了坚实的硬件基础。

在M5芯片的加持下，2025款Vision Pro头显的显示效果得到了显著提升。其采用的双micro - OLED显示屏像素高达2300万，像素渲染提升约10%，使得画面更加清晰、文字更加锐利。同时，刷新率最高可达120Hz，有效减少了运动模糊，为用户带来流畅的视觉体验。此外，该头显支持92% DCI - P3色域，能够呈现出丰富而逼真的色彩。

除了显示方面的提升，M5芯片的16核神经引擎也为AI功能带来了质的飞跃。它使得AI功能运行速度提升50%，第三方App的AI任务处理速度可快至前代的两倍，为用户带来更加智能、高效的使用感受。

在拍摄功能上，2025款Vision Pro头显配备了立体3D主摄系统，支持拍摄空间照片与空间视频，让用户能够记录下更加生动、立体的瞬间。

续航能力也是消费者关注的重点之一。2025款Vision Pro头显在普通使用情况下的续航时间提升至2.5小时，视频播放续航时间可达3小时，满足了用户在不同场景下的使用需求。

