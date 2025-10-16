首页 > 热点 > 关键词  > 苹果Vision最新资讯  > 正文

苹果发布2025款Vision Pro头显：售价29999元起 首发M5芯片

2025-10-16 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:今日，苹果公司正式推出2025款Vision Pro头显，为消费者带来一场科技盛宴。这款头显提供256GB、512GB、1TB三种存储版本，售价29999元起，并将于10月17日上午9点开启预购，10月22日正式发售。

29999 元起 苹果发布 2025 款Vision Pro头显：首发M5 芯片

在外观设计上，2025款Vision Pro头显采用了全新双圈编织头带，不仅佩戴舒适，还增添了时尚感。而其核心亮点在于首发搭载的苹果M5芯片，该芯片性能强劲，拥有10核CPU（包含4个性能核和6个能效核）、10核GPU，配备16核神经网络引擎以及硬件加速光线追踪技术，内存带宽高达153GB/s，为头显的出色表现提供了坚实的硬件基础。

在M5芯片的加持下，2025款Vision Pro头显的显示效果得到了显著提升。其采用的双micro - OLED显示屏像素高达2300万，像素渲染提升约10%，使得画面更加清晰、文字更加锐利。同时，刷新率最高可达120Hz，有效减少了运动模糊，为用户带来流畅的视觉体验。此外，该头显支持92% DCI - P3色域，能够呈现出丰富而逼真的色彩。

除了显示方面的提升，M5芯片的16核神经引擎也为AI功能带来了质的飞跃。它使得AI功能运行速度提升50%，第三方App的AI任务处理速度可快至前代的两倍，为用户带来更加智能、高效的使用感受。

在拍摄功能上，2025款Vision Pro头显配备了立体3D主摄系统，支持拍摄空间照片与空间视频，让用户能够记录下更加生动、立体的瞬间。

续航能力也是消费者关注的重点之一。2025款Vision Pro头显在普通使用情况下的续航时间提升至2.5小时，视频播放续航时间可达3小时，满足了用户在不同场景下的使用需求。

29999元起 苹果发布2025款Vision Pro头显：首发M5芯片

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果发布Vision Pro新配件：双圈编织头带售价799元

    在发布搭载M5芯片的新款Vision Pro之际，苹果同步推出了一款全新设计的双圈编织头带，售价为799元。 该头带上下两层均采用一体成型的3D针织工艺，构成独特的双罗纹结构，在提供有效缓冲的同时，兼具良好透气性与弹性。 下层表带选用弹性织物罗纹，并创新嵌入钨丝配件，通过产生均衡的约束力

    ​苹果 ​Vision ​Pro

  • 苹果宣布推出M5芯片 新款iPad Pro发布：8999元起

    苹果正式发布M5版iPad Pro，起售价8999元。新品延续经典设计，采用双尺寸OLED屏，搭载M5芯片实现性能突破：256GB/512GB版配备9核CPU+10核GPU，1TB/2TB版升级至10核CPU。运行内存最高达16GB，支持Wi-Fi7与蜂窝网络提速50%。10月17日开启预售，22日全球发售，以全面升级巩固其最强平板地位。

    ​iPad ​Pro ​M5芯片

  • 苹果预告M5芯片：新MacBook Pro首发搭载

    近日，苹果公司营销主管格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）通过官方渠道发布了一则引人瞩目的预告，宣称一款强大的新品即将震撼登场。预告配图动画巧妙展现了“V”字形轮廓，这一形状与罗马数字“5”不谋而合，而配文中又暗藏五个“M”，几乎是在明示新品与苹果M5芯片紧密相关。

    ​苹果新品 ​M5芯片 ​MacBook

  • 苹果M5芯片正式发布：CPU提升15%、图形性能提升30%！

    苹果正式发布了其全新的M5处理器，这款芯片基于台积电的N3P制程工艺，配备了10核CPU和10核GPU。 从CPU来看，M5采用了与M4相同的10核配置，不同的是采用了6个性能核心和4个效率核心，虽然核心数量没有变化，但苹果表示M5的CPU的多线程性能相比M4提高了15%。 在GPU方面，M5配备了10核GPU

    ​M5处理器 ​台积电N3P制程 ​10核CPU

  • 苹果14英寸MacBook Pro发布：售价12999元起 首发苹果M5芯片

    苹果公司10月16日正式发布全新14英寸MacBook Pro，起售价12999元。新品最大亮点是首发搭载M5芯片，采用3nm工艺，AI性能较M1提升最高6倍，图形处理器配备增强型着色核心和光线追踪引擎。提供深空灰和银色两种配色，标配版16GB+512GB售价12999元，10月17日开启预售，22日正式发售。支持定制高配组件，最高可选32GB内存+4TB硬盘，搭配专业软件后总价可达29530元。配备Liquid视网膜XDR显示屏及丰富接口，满足多样化连接需求。

    ​MacBook ​Pro ​M5芯片

  • 苹果全新MacBook Pro本月亮相：全球首发M5芯片

    苹果M4版MacBook Pro定制机型发货推迟至10月23-28日，预示10月将推M5版。据悉，14/16英寸M5 MacBook Pro本月发布，搭载M5芯片；M5 Pro/Max版则延至2026年初。M5芯片基于台积电3nm工艺，单核成绩突破4000分，多核超1.5万分，成M系列最强标准版。除MacBook Pro外，M5还将用于iPad Pro和Vision Pro，苹果或同步更新Apple TV与HomePod mini。新品将通过新闻稿形式发布，不举办发布会。

    ​M5MacBook ​Pro ​苹果发布会

  • 2025年京东双十一苹果购买攻略苹果优惠券双11哪天买最划算？活动期间苹果17pro降价时间汇总

    2025年淘宝天猫京东双11活动期间，用户每日可领取天天开红包，最高得25888元超级红包。核心红包口令为“天降红包8877”，每日可领3次，部分时段额外加码。购买苹果产品可叠加多重优惠：国家补贴最高500元（需搜索“国补降额567”）、平台神券（如满5000减800）、PLUS会员专享券及以旧换新补贴（最高2100元）。建议在10月31日至11月3日开门红期下单，享现货和优惠叠加，iPhone17系列最高可省3600元。活动时间截至11月11日，红包使用截止11月14日。

    ​淘宝双11 ​京东双11 ​天猫双11

  • 真我GT8 Pro搭载自研电竞独显芯片R1 将于10月21日发布

    真我GT8系列将于10月21日发布，包括GT8和GT8 Pro两款机型。GT8 Pro搭载自研电竞独显芯片R1，支持多款游戏2K分辨率与144帧超分超帧并发，显著提升画面流畅度和清晰度，尤其针对二次元重载手游优化。硬件方面配备第五代骁龙8芯片、7000mAh电池与120W快充，并搭载行业首款通过理光GR认证的主摄，具备防眩光等专业相机标准。该机还支持视频动态插帧等功能，全面提升游戏与影音体验。

    ​真我GT8系列 ​自研电竞独显芯片R1 ​超分超帧功能

  • 「可能世界」2025 砂之盒沉浸展盛大开幕

    10月15日，2025砂之盒沉浸展（SIF2025）在北京开幕。本届展会以“可能世界”为主题，汇集全球38部顶尖VR/AR作品，设置未来叙事峰会、未来娱乐展映等五大板块。活动聚焦沉浸式内容创作与产业发展，探讨新技术如何重塑娱乐体验与商业模式。佳能、PICO等行业伙伴展示了前沿拍摄设备与解决方案，推动沉浸式影像从内容生产到商业落地的创新探索。

    ​砂之盒沉浸展 ​可能世界 ​沉浸艺术体验

  • 正浩EcoFlow荣登《时代》杂志2025年度“最佳发明”榜单，OCEAN Pro获评绿色能源类创新典范

    《时代》杂志公布2025年度最佳发明榜单，正浩EcoFlow旗舰家庭储能系统OCEAN+Pro入选绿色能源类榜单。该系统通过AI驱动的智能能源管理，实现家庭高效储电与清洁电力调度，支持停电供电与高峰用电优化。这是正浩第三次获此殊荣，其北美洲业务总裁表示奖项印证了品牌在清洁能源创新领域的持续引领力。同时该企业今年还入选《时代》"全球顶尖绿色科技企业250强"，凸显行业领导地位。

    ​时代杂志 ​最佳发明 ​清洁能源

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM