库克下月满65岁 苹果或迎特努斯时代：有望执掌十年以上

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:在最新一期Power On节目中，记者马克·古尔曼深入探讨了苹果公司CEO的接班人选问题。据悉，随着苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯即将离任，苹果高层正面临十年来最大规模的人事变动。

古尔曼透露，苹果硬件工程高级副总裁约翰·特努斯正逐渐成为公众关注的焦点，他在苹果内部的支持率持续攀升，被视为接任CEO的最大热门人选。

古尔曼从多个角度分析了特努斯成为接班人的原因。他指出，苹果内部可接任CEO的高管选择有限，而50岁的特纳斯与库克当年接任CEO时的年龄相仿，若其顺利上任，有望执掌公司十年以上，这一预期年限是其他潜在人选难以企及的。

此外，苹果当前更需要一位技术专家来引领公司，而非销售或运营方面的人才。在库克任期内，苹果的产品线和收入均实现了大幅增长，iPhone17也获得了市场的广泛认可。然而，在混合现实、生成式AI、智能家居以及自动驾驶等新兴技术领域，苹果的进展却相对迟缓。特努斯作为技术专家的背景，使他更有可能推动苹果在这些领域的突破。

近期，特努斯的公众曝光度也显著增加。他主持了苹果多年来首款重大改版机型iPhone Air的发布活动，并在多场访谈中占据了核心位置，进一步提升了他在公众和业界的知名度。

随着库克年近65岁，苹果CEO的接班人选问题愈发引人关注，而特纳斯无疑成为了这一位置的有力竞争者。

