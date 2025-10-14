首页 > 热点 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

eSIM手机来了 移动联通电信均开通：iPhone Air国行版10月22日开售

2025-10-14 08:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:苹果公司CEO库克正式宣布，备受期待的iPhone Air国行版将于10月17日开启预购，并于10月22日正式开售。这一消息迅速引发了市场的广泛关注。

据介绍，此次推出的iPhone Air国行版将仅支持通过eSIM方式激活运营商网络。

运营商、移动、联通、电信

在库克宣布这一消息之前，中国联通和中国移动已先后获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复，为eSIM业务的推广奠定了基础。南京电信公众号也发布消息称，中国电信的eSIM预约通道已正式开放，全面支持eSIM虚拟卡槽，并携手大牌爆款潮机全新上市，为用户提供了更多选择。

目前，中国电信的eSIM手机业务已正式上线。用户完成预约后，可前往所选营业厅办理相关业务。值得注意的是，在商用试验期间，eSIM手机业务暂不支持委托他人代办。不过，eSIM手机业务的套餐与实体SIM卡的套餐保持一致，且补换成eSIM卡（含跨区补换）暂不收费，为用户提供了便利。

在办理电信eSIM号码新入网时，用户需符合一证五号等相关实名制要求，以确保业务的合规性。目前，中国移动、中国联通、中国电信均已上线eSIM手机业务预约服务，用户可通过官方App进行预约，提前锁定这一创新服务。

随着iPhone Air国行版的开售以及三大运营商eSIM手机业务的同步上线，消费者将迎来更加便捷、灵活的通信体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 国内首款eSIM手机！库克宣布iPhone Air国行版10月22日正式开售

    苹果CEO库克在抖音直播宣布，iPhone Air国行版10月17日预售，22日开售。起售价7999元，重165克、厚5.6毫米，为苹果最薄iPhone。该机取消实体SIM卡槽，采用eSIM技术，成国内首款eSIM手机。配备6.5英寸屏，支持3000nit亮度与120Hz刷新率，后置4800万单摄。搭载A19 Pro芯片及自研C1X基带，性能超iPhone 16 Pro，功耗降30%。

    ​iPhone ​Air ​苹果CEO库克

  • 中国联通eSIM正式开启预约！iPhone Air国行上市或临近

    中国联通10月13日宣布全面开放eSIM预约通道，标志着国内eSIM技术商用迈出重要一步。此前中国移动已率先上线eSIM服务，如今三大运营商将共同支持iPhone Air等设备的eSIM功能。该技术采用嵌入式设计，每台手机最多可同时激活两个国内运营商号码，每月限办理两次新号开通。用户需满足"一证五号"要求，并在72小时内完成数据下载。随着eSIM普及，仅5.6mm厚的iPhone Air国行版�

    ​eSIM技术 ​中国联通 ​iPhone

  • iPhone Air国行版10月22日开售！移动、联通、电信三大运营商eSIM手机业务上线

    苹果CEO库克宣布iPhone 14国行版将于10月17日预售，22日开售。该机型仅支持eSIM激活，中国移动、电信和联通将提供eSIM服务。三大运营商已上线eSIM手机业务预约，用户需通过官方App预约并到营业厅办理，暂不支持代办。eSIM套餐与实体卡一致，转eSIM卡免费，办理需符合实名制要求。

    ​iPhone ​Air ​eSIM

  • 联想moto X70 Air上架！5.3mm握持厚度 比iPhone Air还薄

    联想moto X70 Air将于10月31日发布，已上架官网。提供凌灰、青巧、韵绿三色，12GB+256GB/512GB存储。机身采用航空铝薄刃设计，重159g，厚度仅5.3mm，比iPhone Air更薄。配备6.7英寸护眼直屏，分辨率2712*1220，最高亮度4500nits，通过SGS蓝光低拖影和Pantone专业色彩认证。搭载第四代骁龙7芯片，后置5000万像素三摄防抖主摄+5000万前摄，内置4800mAh电池，支持68W快充和15W无线充电。拥有IP68/IP69级防尘防水、湿手触控2.0及系统级AI智能体。

    ​联想moto ​X70 ​Air

  • 库克宣布iPhoneAir上市时间：下周上市 10 月 17 日开启预购

    苹果CEO库克在抖音直播宣布，iPhone Air国行版10月17日预售、22日开售，售价7999元。该机以极致轻薄设计刷新纪录，重165克、厚5.6毫米，成为最薄iPhone。采用eSIM技术取消实体卡槽，配备6.5英寸大屏，支持高亮度和120Hz刷新率。后置4800万像素单摄满足日常拍摄，搭载A19Pro芯片及自研C1X基带，性能强劲且功耗降低30%。主板创新集成于顶部Deco区域，提升内部空间利用率。

    ​iPhone ​Air ​库克直播

  • 客服回应iPhone通话语音隔离：是“语音突显”功能

    今日，一则关于iPhone通话降噪的讨论登上微博热搜，多位网友实测称开启特定功能后，即便身处嘈杂环境通话，对方也几乎听不到背景噪音。对此，苹果官方客服回应称，该功能实际为iOS15及以上系统内置的“语音突显”模式，需用户手动开启后方可生效。

    ​iPhone通话降噪 ​语音突显模式 ​iOS15功能

  • 苹果官网确认iPhoneAir非合约机 并更新发售信息

    苹果CEO库克宣布iPhone Air将于10月17日开启预售，22日正式发售。该机以5.6mm厚度成为史上最薄iPhone，采用钛金属机身与双面超瓷晶面板，取消实体SIM卡槽改用eSIM技术。搭载A19Pro芯片及全新C1X调制解调器，支持AI省电技术解决续航痛点。配备6.5英寸120Hz高刷屏、4800万像素主摄，提供256GB/7999元至1TB/11999元三种版本。针对中国市场，苹果确认移动、电信、联通均支持eSIM服务，用户可自由选择运营商。

    ​iPhone ​Air ​苹果新品

  • iPhone Air快来了！联通开启eSIM预约

    中国联通App已开启eSIM预约，iPhone Air将成苹果首款完全依赖eSIM的国行机型，不再配备物理SIM卡槽。该机预计10月通过运营商合约销售，三大运营商均将提供eSIM支持，具体时间待监管部门审批。iPhone Air厚度仅5.6mm、重165g，采用航空级铝合金框架与超瓷晶玻璃，配备6.5英寸120Hz自适应刷新率OLED屏，峰值亮度达2000nit。

    ​eSIM ​iPhone ​Air

  • iPhone 17 Pro被吐槽闪光灯离镜头太远：拍视频有影子

    日前，苹果发布了iPhone 17 Pro系列，但由于采用新的大尺寸镜头模组，于是将闪光灯从镜头旁边移动到了机身另一侧。 但近日一位网友吐槽，在使用iPhone 17 Pro系列的相机闪光灯时，会在录制视频对象附近产生阴影。 他表示：看起来像是有人从角落里拿着灯，老实说，这真的超级烦人。”

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 双十一期间手机国补怎么领，几号买最便宜，2025京东双十一iphone17国补领取使用规则介绍

    2025年双十一期间，国家延续手机消费补贴政策，最高可享15%补贴（单件500元封顶）。领取需通过京东APP搜索“天降红包8877”进入活动页面，选择收货地址对应省份完成实名认证。支付时必须使用云闪付，收货时需现场拆封验证SN/IMEI码。重点提醒：仅iPhone17标准版256GB（定价5999元）符合补贴条件，叠加平台券和以旧换新后，最低可至2999元。活动时间为10月9日开启，12-21日预售期，建议错开高峰时段抢购。

    ​双十一购物 ​手机价格战 ​国家消费补贴

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM