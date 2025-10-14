eSIM手机来了 移动联通电信均开通：iPhone Air国行版10月22日开售

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:苹果公司CEO库克正式宣布，备受期待的iPhone Air国行版将于10月17日开启预购，并于10月22日正式开售。这一消息迅速引发了市场的广泛关注。

据介绍，此次推出的iPhone Air国行版将仅支持通过eSIM方式激活运营商网络。

在库克宣布这一消息之前，中国联通和中国移动已先后获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复，为eSIM业务的推广奠定了基础。南京电信公众号也发布消息称，中国电信的eSIM预约通道已正式开放，全面支持eSIM虚拟卡槽，并携手大牌爆款潮机全新上市，为用户提供了更多选择。

目前，中国电信的eSIM手机业务已正式上线。用户完成预约后，可前往所选营业厅办理相关业务。值得注意的是，在商用试验期间，eSIM手机业务暂不支持委托他人代办。不过，eSIM手机业务的套餐与实体SIM卡的套餐保持一致，且补换成eSIM卡（含跨区补换）暂不收费，为用户提供了便利。

在办理电信eSIM号码新入网时，用户需符合一证五号等相关实名制要求，以确保业务的合规性。目前，中国移动、中国联通、中国电信均已上线eSIM手机业务预约服务，用户可通过官方App进行预约，提前锁定这一创新服务。

随着iPhone Air国行版的开售以及三大运营商eSIM手机业务的同步上线，消费者将迎来更加便捷、灵活的通信体验。

