AI日报：快手KAT-Dev代码模型开源登顶；全球IP66防护人形机器人DR02发布；谷歌Chrome即将引入Gemini新功能

1、快手72B代码模型开源登顶：KAT-Dev横扫SWE-Bench，国产AI编程迎来突破

快手旗下Kwaipilot团队开源的KAT-Dev-72B-Exp模型在SWE-Bench Verified基准测试中取得74.6%的准确率，成为开源代码模型的佼佼者。该模型通过创新的训练架构和强化学习机制，在代码补全、漏洞修复和系统级重构等方面表现出色，标志着国产AI在编程助手领域实现了里程碑式进展。

【AiBase提要:】 🔥 KAT-Dev-72B-Exp模型在SWE-Bench测试中取得74.6%的准确率，登顶开源代码模型排行榜。 💡 模型采用共享前缀轨迹和熵塑优势策略，提升训练稳定性和泛化能力。 🚀 快手开源KAT-Dev-72B-Exp，为全球开发者提供免费高效的工具链，推动AI编程助手发展。 详情链接:https://huggingface.co/Kwaipilot/KAT-Dev-72B-Exp

2、杭州云深处发布全球首款IP66防护人形机器人DR02：大雨中也能干活，零下20度到55度全天候作业

杭州云深处科技推出的全球首款IP66级人形机器人DR02，具备全天候作业能力，能够在恶劣环境中稳定运行，为行业技术实用化迈出了关键一步。

【AiBase提要:】 ✅ 全球首款IP66级人形机器人DR02正式亮相，具备防尘防水能力，可在大雨中稳定作业。 🌡️ DR02能在零下20摄氏度到55摄氏度的宽温范围内运行，适应复杂环境。 🔧 模块化快拆设计提升维修效率，核心部件可快速更换。

3、谷歌Chrome即将引入Gemini新功能，浏览网页将变得更智能

谷歌Chrome即将引入Gemini新功能，浏览网页将变得更智能，同时引发对隐私保护的关注。

【AiBase提要:】 🤖 谷歌正在开发“上下文任务”功能，旨在提升Chrome浏览器中Gemini的聊天交互体验。 🛒 Gemini将能够自动完成在线订购食品杂货等繁琐任务，缩短操作时间。 🔄 谷歌还在研发“多实例Gemini”功能，允许用户在多个标签页中同时调用AI助手。

4、学者控告苹果公司使用盗版书籍训练 AI，版权之争再掀波澜

美国两位教授因苹果公司未经授权使用其著作训练 AI 模型而提起诉讼，引发对 AI 训练中版权问题的广泛关注。案件涉及 Books3 数据集，该数据集包含大量未经授权的书籍文本。

【AiBase提要:】 📚 教授指控苹果公司未经许可使用其著作训练 AI 模型。 ⚖️ 若被认定为“蓄意侵权”，苹果可能面临高额赔偿风险。 🌐 此案反映了 AI 训练中版权合法性问题的广泛争议。

5、Liquid AI发布 LFM2-8B-A1B：8B 参数仅激活1.5B，手机上跑出4B级AI速度！

Liquid AI推出的LFM2-8B-A1B模型通过稀疏激活机制实现了高效的边缘计算能力，仅激活1.5B参数即可达到4B级性能。该模型在多语言处理、数学能力和编码任务中表现出色，并支持多种部署方式，显著提升了设备端AI的可行性。

【AiBase提要:】 🧠 稀疏激活机制降低计算负载，提升边缘设备性能 📊 预训练数据量达12T，支持多语言与代码处理 🚀 支持多种框架和量化版本，便于开发者快速集成 详情链接:https://huggingface.co/LiquidAI/LFM2-8B-A1B

6、苹果拟收购计算机视觉初创公司 Prompt AI，进一步布局智能家居领域

苹果公司正在接近达成一项重要交易，计划收购计算机视觉初创公司 Prompt AI 的团队与技术，以快速引入关键的人工智能能力。Prompt AI 的 Seemour 产品能够通过家庭摄像头识别人、宠物或物体，并用自然语言进行描述，具有很大的应用潜力。此次收购将有助于苹果加强其在智能家居和视觉人工智能技术方面的布局，进一步推动 HomeKit、摄像头以及家庭安全等生态系统的创新发展。

【AiBase提要:】 🍎 苹果正接近收购计算机视觉初创公司 Prompt AI，强化人工智能能力。 👥 Prompt AI 的 Seemour 产品可通过摄像头识别并描述家庭环境中的人和物。 🏡 此次收购旨在增强苹果在智能家居和视觉 AI 技术领域的布局。

7、AI 女友应用安全崩塌:超40万用户4300万条私密对话泄露

AI陪伴应用因安全疏忽导致大量用户数据泄露，引发对AI应用安全性和伦理问题的关注。

【AiBase提要:】 🔐 数据泄露：超过40万用户数据、4300万条消息和60万张图片视频暴露 🌐 安全漏洞：未受保护的Kafka Broker实例导致数据门户大开 💰 财产风险：认证令牌可能被黑客用于劫持账户并盗取虚拟货币

8、西湖大学的 AI 科学家 DeepScientist，科研效率大幅提升

西湖大学推出的 AI 科学家 DeepScientist 展示了其在科研领域的强大能力，能够在短时间内完成大量科研工作，并在多个前沿任务中取得突破性成果。

【AiBase提要:】 🚀 DeepScientist 在两周内完成了人类科学家三年的科研量，展示出强大的科研能力。 💡 该系统通过闭环、迭代的流程，能够自主生成并验证科学想法，形成完整的研究闭环。 🧠 DeepScientist 在多个前沿任务中成功打破了人类最新科研纪录，展现出 AI 在科研领域的巨大潜力。 详情链接:https://github.com/ResearAI/DeepScientist

