折叠屏iPhone 18 Fold细节曝光：铝钛混合机身 展开仅4.5mm

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:苹果终于传来重磅消息——其首款可折叠手机iPhone 18 Fold有望在结构与材质上实现重大突破，以全球首创的铝钛混合机身设计，重新定义折叠屏手机的轻薄与耐用标准。

据多方报告显示，iPhone 18 Fold将首次采用铝与钛的混合金属机身，这一创新设计旨在重量、机身耐用度与散热效能之间找到完美平衡。

在折叠手机的核心部件——转轴设计上，苹果同样下足了功夫。钛金属因其优异的抗扭强度，被选为确保轴承长期准确对齐的关键材料。天风国际分析师郭明錤更透露，苹果可能在折叠iPhone的铰链中导入Liquidmetal液态金属，搭配钛与不锈钢结构，进一步强化转轴的耐用度与长期开合的稳定性。此外，该机还将舍弃Face ID，转而采用Touch ID作为主要生物辨识方式，这一改变或为用户带来更加便捷的解锁体验。

尺寸方面，iPhone 18 Fold将配备5. 5 寸外屏幕与7. 8 寸内屏幕，接近iPad mini的大小，定位上可能介于手机与平板之间，支持多工与影音娱乐。这一设计既能满足日常使用的便携性，又能拥有大屏幕在多媒体与生产力方面的优势。尤为引人注目的是，该机展开后的厚度仅约4.5mm，比5.5mm的iPhone Air还要更薄，这意味着苹果不仅要在轻薄上做文章，更要确保机身的抗弯折性能。

彭博名记Mark Gurman曾形容iPhone 18 Fold的外观如同两部iPhone Air并排组合，形成了全新形态。这一描述无疑激发了市场对苹果首款折叠屏手机的无限遐想。

据Jeff Pu透露，iPhone 18 Fold目前已在鸿海进入新产品导入（NPI）阶段，预计 2026 年下半年开始量产，并有望在 2026 年 9 月iPhone18 发表后正式亮相。这款手机不仅将成为苹果 2026 年的重点产品，展现其创新精神，更有望为智能手机开启全新类别。

若苹果能顺利实现这项计划，iPhone 18 Fold将成为苹果硬件产品线的重要转折点。其结合坚固轻盈的混合金属机身与专属软件功能，有望帮助苹果在可折叠手机竞赛中取得关键优势，重新定义折叠屏手机的市场格局。

