小米15 Ultra官宣直降500元：售价5999元起

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:据小米官方微博消息，即日起小米15Ultra全版本特惠500元，到手价仅需5999元起，这一价格调整让这款旗舰机型性价比进一步提升。

小米15Ultra于2025年2月份惊艳亮相，代号“夜神”，其影像实力堪称业界翘楚。该机搭载了史上最强悍的影像传感器，主摄采用1英寸光喻LYT-900超大底摄像头，光圈达f/1.63，拥有5000万像素的解析力，是目前业内公认的旗舰传感器，为拍摄提供了强大的硬件支持。

不仅如此，小米15Ultra在镜头配置上同样出色。它配备了一颗2亿像素的超长焦镜头，能够轻松捕捉远处的风景，带来超强的远景拍摄能力。同时，搭配70mm人像镜头和14mm超广角镜头，实现了全焦段的覆盖，满足用户在不同场景下的拍摄需求。

在核心配置方面，小米15Ultra同样不遑多让。它采用了6.73英寸3200×1440全面屏，搭载高通骁龙8至尊版平台，性能强劲。前置3200万像素摄像头，自拍效果出色。电池容量为6000毫安时，支持90W有线和80W无线充电，续航和充电速度都有保障。

此外，小米15Ultra在外观设计上也独具匠心。它带来了传奇拼色设计，右侧采用荔枝皮纹理，左侧则是玻璃纤维材质，左上角还有全新Ultra铭牌作为点缀，营造出经典的复古相机氛围感，让人一见难忘。

