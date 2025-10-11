首页 > 原创 > 关键词  > 小米17系列最新资讯  > 正文

雷军回应小米手机登顶黄金周销量：非常了不起

2025-10-11 14:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:今日，小米创始人雷军转发了知名博主“数码闲聊站”的博文，并激动发文表示，在十一黄金周与苹果新品刚发布的双重竞争压力下，小米手机能取得如此优异的成绩，实属非常了不起。

权威市调机构最新统计数据显示，在9月29日至10月5日的十一黄金周期间，小米凭借小米17系列的销售火爆，以21.2%的市场份额力压苹果，成功登顶中国市场手机销量榜首。值得一提的是，这是小米17系列首销以来，小米连续两周蝉联销量冠军，展现了其强劲的市场竞争力。

雷军回应小米手机黄金周销量第一：苹果新品刚发布 小米能取得如此成绩 非常了不起

此前，“数码闲聊站”博主就曾发文称，小米17的销售势头仍在持续走强，截止至10月5日的销量数据已显示，这代产品同期销量不输苹果，堪称现象级产品。而小米总裁卢伟冰也透露，小米17系列累计销量已突破100万台，同期销量更是超越上代产品20%，市场反响热烈。

雷军在转发博文时特别强调，小米17系列在创新、体验和质感上确实获得了众多消费者的认可。在十一黄金周期间，中国市场手机销量排名前五的品牌分别为小米、苹果、vivo、OPPO和华为，小米的领先地位凸显。面对苹果新品的强势发布，小米能够脱颖而出，再次证明了其在中国市场的强大实力和品牌影响力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 十一假期小米17系列更火爆！卢伟冰：销量非常棒

    小米17系列在十一假期首日销售火爆，5分钟刷新2025年国产手机全价位新机首销纪录。其中17 Pro Max打破今年国产全价位段首销全天销量和销售额纪录，占系列销量超50%。创新亮点包括可设置时钟、AI人像的妙享背屏，支持后置主摄自拍和一键贴屏功能。起售价分别为4999元（Pro）和5999元（Pro Max）。卢伟冰表示大胆创新虽有风险，但用户反馈和销量证明值得，预计销量将超越前代。

    ​小米17系列 ​卢伟冰 ​雷军

  • 雷军：小米17系列开售仅5天销量破100万台

    小米17系列手机上市后市场反响热烈，5天内销量突破100万台，远超往代产品。其凭借"妙享背屏"创新设计、卓越影像能力等亮点，迅速成为消费者新宠。小米正全力提升生产效率、增加备货，力求满足市场需求。部分热门版本已出现缺货现象，线上线下均供不应求。其中17 Pro Max单机型表现尤为抢眼，打破今年国产手机首销日销量与销售额纪录，彰显小米在智能手机市场的强大竞争力。

    ​小米17系列 ​雷军 ​销量突破

  • 雷军：小米17系列首销权益延续至10月31日

    小米17系列首销成绩亮眼，5分钟刷新国产手机销售纪录，销量突破100万台。雷军宣布延长首销权益至10月31日，并提供碎屏险、只换不修等三大权益。其中Pro Max机型表现突出，突破6000元价格门槛，实现产品结构历史性改善。小米通过创新策略和用户需求洞察，成功打消消费者对产品质量的顾虑，市场反馈积极。

    ​小米17系列 ​雷军 ​首销成绩

  • 卢伟冰确认小米17系列销量超过100万：比往代速度更快

    小米合伙人卢伟冰10月2日确认，小米17系列销量已突破100万台，刷新国产智能机首销纪录。其中Pro Max单款打破今年国产手机日销纪录。产品供不应求，部分版本缺货，公司正加紧生产备货。卢伟冰强调系列大胆创新获市场认可，同时回应首销缺1TB版本问题，宣布10月5日将开售5299元的1TB版本，比前代同配置便宜200元。

    ​小米17系列 ​销量 ​卢伟冰

  • 备货不足！小米17系列卖脱销了 卢伟冰道歉：首销购机权益将延续到10月31日

    小米17系列首销成绩远超预期，5分钟刷新国产手机销售纪录，5天销量破百万台。卢伟冰致歉称备货不足造成不便，同时宣布首销购机权益延长至10月31日。该系列凭借"妙享背屏"创新设计及影像能力受热捧，央视报道称其带动科技新消费。小米还紧急投产17标准版1TB版本，售价5299元，较前代更优惠。

    ​小米17系列 ​首销成绩 ​购机权益

  • 卢伟冰调侃还有小米6钉子户：小米6机主宣布换机小米17

    小米17系列手机上市一周销量突破百万台，创2025年国产手机新纪录。该系列搭载骁龙8 Elite Gen5处理器、7000mAh电池与100W闪充，配合徕卡三摄系统，在性能、续航、影像方面实现跨越式升级。此前坚守小米6的"钉子户"用户因手机卡顿、拍照落后纷纷换机，小米总裁卢伟冰也以幽默方式回应这一群体。业内形容此次升级如同"鸟枪换炮"，彻底解决了老用户的续航焦虑与性能需求。

  • 澎湃OS 3正式版内测招募开启：覆盖小米17系列、REDMI K80至尊版等机型

    小米17系列、REDMI K80至尊版、小米平板8系列等机型已经开启澎湃OS 3正式版内测招募，有需求的用户可以在小米社区报名。 澎湃OS系统主要存在三种版本，分别是Beta版、正式版内测、正式版，开放程度依次递增。 Beta版：面向发烧友用户测试新功能，收集反馈并修复问题。

    ​小米17系列 ​REDMI ​K80至尊版

  • 小米6机主终于换小米17 卢伟冰：还有小米6钉子户

    随着小米17系列销量突破百万台，有坚守多年的小米6钉子户”终于迎来换机时刻。 这一现象也引发小米集团总裁卢伟冰的关注，他发了个哭笑不得的表情包:还有小米6钉子户”。 该机主表示，自己的小米6反应也迟钝了、像素也不太行了，换到小米17后发现真的丝滑的不行。

    ​小米17销量 ​小米6钉子户 ​骁龙8Elite

  • 小米17系列维修备件价格公布：电池159元起 屏幕最高1050元

    小米13系列已正式发售，起售价4499元。官方公布了详细的维修价格：显示屏和主板维修费用最高，13/Pro/ProMax显示屏分别为900元、990元和1050元；主板价格根据内存配置从2730元至3450元不等。其他配件如电池、摄像头等维修费在15-495元之间，另需支付40元人工费。该系列搭载骁龙8 Gen2处理器，支持100W有线快充和50W无线快充，Pro系列还配备了可玩性高的副屏，支持自拍、信息提醒等功能。

    ​小米17系列 ​维修价格 ​显示屏维修

  • 雷军调查小米17系列哪款最受关注：小米17 Pro Max遥遥领先

    小米17系列将于9月25日雷军年度演讲上发布，首次同时推出三款机型：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max。其中，小米17为小米15的正统迭代，小米17 Pro为新增型号，配备6.3英寸小直屏但配置全面Pro化；小米17 Pro Max则在Pro基础上进一步强化影像和续航。三款机型均配备妙享背屏，支持倒计时、音乐控制等丰富交互功能。雷军投票显示，大屏版小米17 Pro Max最受关注。购买建议：标准版适合注重手感用户，Pro版适合追求旗舰体验的小屏用户，Pro Max则适合想要极致科技体验的大屏爱好者。

    ​小米17系列 ​雷军年度演讲 ​小米17

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM