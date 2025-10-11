雷军回应小米手机登顶黄金周销量：非常了不起

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:今日，小米创始人雷军转发了知名博主“数码闲聊站”的博文，并激动发文表示，在十一黄金周与苹果新品刚发布的双重竞争压力下，小米手机能取得如此优异的成绩，实属非常了不起。

据权威市调机构最新统计数据显示，在9月29日至10月5日的十一黄金周期间，小米凭借小米17系列的销售火爆，以21.2%的市场份额力压苹果，成功登顶中国市场手机销量榜首。值得一提的是，这是小米17系列首销以来，小米连续两周蝉联销量冠军，展现了其强劲的市场竞争力。

此前，“数码闲聊站”博主就曾发文称，小米17的销售势头仍在持续走强，截止至10月5日的销量数据已显示，这代产品同期销量不输苹果，堪称现象级产品。而小米总裁卢伟冰也透露，小米17系列累计销量已突破100万台，同期销量更是超越上代产品20%，市场反响热烈。

雷军在转发博文时特别强调，小米17系列在创新、体验和质感上确实获得了众多消费者的认可。在十一黄金周期间，中国市场手机销量排名前五的品牌分别为小米、苹果、vivo、OPPO和华为，小米的领先地位凸显。面对苹果新品的强势发布，小米能够脱颖而出，再次证明了其在中国市场的强大实力和品牌影响力。

