影视飓风tim称3年后想拿奥斯卡 梦想是上火星

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:今日，知名企业家罗永浩在其播客节目中推出了全新一期内容，此次邀请的嘉宾是影视飓风创始人Tim，两人在节目中展开了一场精彩纷呈的对话。

谈话中，Tim分享了自己的宏伟目标:在5年内实现内容观看量达到10亿人次，而目前这一数字尚不足2亿。同时，他还透露了影视飓风在去重后的粉丝数已攀升至3000万至4000万之间。对于公司名称“星奥传媒”的由来，Tim解释道，它融合了“星辰大海”的壮阔与“奥斯卡”的荣耀，并表达了在2028年至少斩获奥斯卡短片奖的雄心壮志，尽管这一目标颇具挑战性，但Tim仍满怀信心。

Tim的冒险经历同样令人瞩目。他曾在毛里求斯的海中与抹香鲸共舞，在冰岛近距离捕捉喷发中火山的震撼瞬间，甚至在美国亲身体验了连最凶悍的匪徒都畏惧的电击枪。这些曾被视为欧美人才偏爱的冒险活动，Tim却以轻松自如的姿态一一完成。展望未来，他的任务清单上还排满了更多新奇的冒险计划，包括去蛇岛过夜、雪原探险以及大海中追逐最凶猛的鲨鱼。

在节目中，Tim还透露了自己终极的人生梦想——上火星，并希望最终能死在火星。这一大胆的想法引发了罗永浩的好奇与疑问:“死在火星的必要是什么?”Tim坦言，自己也说不上来具体原因，只是觉得一旦去了就可能回不来了，所以会选择在火星结束生命。

他还提到了自己此前进行的100小时荒岛直播经历，称那是一次对个人意志的极致考验，他非常享受只为生存这一件事而思考的状态。Tim进一步解释道，人类对地球的探索已经接近极限，知道自己下一站是哪里，但在火星上，一切都是未知的，这种未知感让他着迷。

