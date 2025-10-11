努比亚Z80 Ultra官宣10月22日发布 搭载无孔真全面屏

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:今日，努比亚官方正式宣布，全新旗舰机型Z80Ultra将于10月22日14时全球首发。这款新机最大亮点在于延续了品牌标志性的真全面屏设计，成为业内首款实现正面无任何开孔的智能手机，为用户带来完整的视觉沉浸体验。

据官方公布的渲染图显示，Z80Ultra采用极窄边框工艺，上边框与左右两侧边框宽度控制极佳，黑边几乎不可见，仅下边框因技术限制稍宽。机身设计融入整体弧度方案，即便配备大尺寸屏幕也能确保握持舒适度，避免直角边框带来的硌手感。

性能配置方面，该机搭载第五代骁龙8至尊版移动平台。这颗采用台积电第三代3nm制程的芯片，在工艺层面实现近5%性能提升与功耗降低。其CPU采用高通自研第三代Oryon核心架构，由2颗4.6GHz超大核与6颗3.62GHz性能核组成，综合性能较前代提升20%。图形处理单元升级为1.2GHz主频的Adreno GPU，官方宣称图形渲染能力提升23%。

此外，影像系统迎来重大升级，Z80Ultra回归三主摄架构，其中超广角镜头采用1/1.55英寸大底传感器，单像素尺寸达1μm，配备f/1.8大光圈。这一配置在同级别产品中表现突出，尤其边缘畸变控制获得显著优化，可满足专业级拍摄需求。

