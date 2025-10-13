谢霆锋成为荣耀未来科技体验官 将亮相荣耀Magic8系列发布会

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:今日，荣耀手机与锋味官方微博同步发布重磅消息:知名艺人谢霆锋正式成为荣耀未来科技体验官。这一消息的公布，瞬间引发了科技圈与娱乐界的广泛关注。

据荣耀官方透露，谢霆锋不仅将担任未来科技体验官这一重要角色，还将亲临荣耀Magic8系列新品发布会现场，与广大消费者共同见证这一科技盛宴。此次发布的荣耀Magic8系列，包括荣耀Magic8与荣耀Magic8Pro两款机型，均标配了第五代骁龙8至尊版处理器，性能表现值得期待。

从官方晒出的图片来看，荣耀Magic8采用直边直屏设计，尽显简约时尚;而荣耀Magic8Pro则前后略带弧度，正面采用等深四曲屏设计，顶部类似iPhone17的胶囊屏形态，并支持3D人脸识别功能，科技感十足。

除了新品发布外，荣耀还推出了“后悔宝”活动。消费者使用搭载第五代骁龙8至尊版、天玑9500或苹果A19系列处理器的旗舰机型参与以旧换新活动，换购荣耀Magic8系列，经系统评估后可额外享受至高1000元的补贴优惠。

值得一提的是，荣耀此次还实现了一门双至尊的壮举。荣耀MagicPad3Pro平板也将搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能表现将紧跟最新旗舰手机步伐，刷新安卓平板的性能极限。

