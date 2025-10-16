荣耀Magic8/Magic8 Pro发布：售价4499元起

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:昨日晚间，荣耀Magic8系列正式与大众见面，此次共推出荣耀Magic8和荣耀Magic8Pro两款机型，凭借诸多亮点引发市场强烈关注。

外观上，荣耀Magic8厚度为7.95mm，重量205g，有旭日金、天青釉、雪域白、绒黑色四种配色可选;荣耀Magic8Pro版厚度8.32mm，重量219g，配备旭日金砂、天青色、雪域白、绒黑色，满足不同用户审美需求。

屏幕方面，荣耀Magic8采用1.18mm超窄四等边直屏，搭载6.58英寸1.5K LTPO直屏;Magic8Pro升级为6.71英寸全新等深四微曲屏，峰值亮度提升至6000nit，支持1-120Hz自适应刷新率与4320Hz高频PWM调光，且荣耀Magic8Pro还拥有行业唯一的3D人脸解锁和3D超声波指纹识别功能。护眼技术上，该系列加入芯级离焦护眼技术，支持旗舰最高的6000nits HDR峰值亮度，并通过德国莱茵TUV全局护眼5.0认证。同时，全系标配巨犀玻璃，支持IP68、IP69、IP69K满级防护。

性能上，荣耀Magic8全系标配第五代骁龙8至尊版处理器，采用台积电第三代3nm制程工艺，相同性能下功耗降低10%，CPU采用2+6核心架构，共8个核心，超大核频率达移动平台史上最高的4.6GHz，大核频率3.62GHz。第五代骁龙8至尊版是行业顶尖处理器，Magic8Pro做到了该平台最强性能，安兔兔跑分突破428万，创历史新高。此外，行业首发GPU - NPU异构AI超分超帧技术，支持同时超分、超帧，还成为行业首个通过SGS系统动效流畅双优认证的手机。

续航方面，荣耀Magic8系列标配第四代青海湖电池，采用15%硅碳负极技术。荣耀Magic8电池容量达7000mAh，支持90W有线快充和80W无线快充;Pro版升级至7200mAh，支持120W有线快充和80W无线快充，兼容100W PPS协议。

影像能力上，荣耀Magic8采用5000万像素主摄（1/1.56，F1.9，OIS）、5000万像素广角(f/2.0光圈)、6400万像素潜望长焦(豪威OV64B，3倍光学，OIS)的三摄组合。荣耀Magic8Pro是5000万像素主摄(1/1.3，F1.6光圈，OIS)、5000万像素超广角、2亿像素潜望长焦(三星S5KHP9，1/1.4，3.7倍光学、100倍数码变焦，OIS，CIPA5.5级防抖)的三摄组合，还配备Flicker传感器。荣耀AiMAGE带来全新人像引擎，以十倍于上代参数的AI大模型能力，实现全新AI肤质优化算法、全新AI光影还原算法以及全新AI光斑拟真效果三大升级，还搭载AI鹰眼抓拍4.0、AI追色、Live人像、胶片风格人像等AI影像功能，首发AI追色技术，可一键复刻色彩风格。

其他配置上，荣耀Magic8系列标配红外遥控、NFC、3D超声波指纹识别、双1216扬声器，1TB版本支持北斗卫星通信。该系列首发MagicOS10系统，内置YOYO智能体（L3级认证），支持复杂意图理解、逻辑推理与跨应用任务执行。搭载首款自进化AI智能体YOYO，配备全新AI键，一键长按即可启动YOYO看见，开启YOYO视频通话，精准回应用户需求。行业首发的系统级MCP架构，深度打通系统底层超过80%的高频场景，让YOYO可执行几乎所有高频需求。荣耀还将系统级MCP能力和智能体平台向所有伙伴开放，目前已接入超过4000个生态MCP和生态智能体。

价格方面，荣耀Magic8的12GB RAM +256GB ROM版本售价4499元，12GB RAM +512GB ROM版本售价4799元，16GB RAM +512GB ROM版本售价4999元，16GB RAM +1TB ROM版本售价5499元;

荣耀Magic8Pro的12GB RAM +256GB ROM版本售价5699元，12GB RAM +512GB ROM版本售价5999元，16GB RAM +512GB ROM版本售价6199元，16GB RAM +1TB ROM版本售价6699元。两款手机均于10月15日21:30开启预售，10月23日10:08首销。

