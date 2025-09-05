首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：拍我AI接入Nano Banana；腾讯智影暂停服务；京东自研京点点AI文案上线

2025-09-05 16:08 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、拍我AI接入谷歌 Nano Banana，开启六天免费创作狂欢

拍我AI正式接入谷歌 Nano Banana（Gemini2.5Flash Image），并推出限时免费活动，用户可体验生成创意短片的功能。平台在上线中国版本后，全球用户已突破1亿，此次升级进一步提升视频生成速度与质量。

image.png

【AiBase提要:】

✅ 拍我AI接入谷歌 Nano Banana，提升视频生成速度和质量。

🎉 推出六天免费活动，用户可零成本体验创意短片生成。

📈 平台全球用户突破1亿，持续优化创作工具以降低创作门槛。

2、京东自研的「京点点AI文案」全新上线，3秒出稿

文章介绍了京东推出的「京点点AI文案」工具，该工具能够帮助商家快速生成高质量、高转化率的文案，支持多种场景，并且完全免费。其高效的操作和强大的功能为商家提供了极大的便利。

image.png

【AiBase提要:】

💡 京点点AI文案可在3秒内生成高效文案，提升创作效率。

🎥 支持视频脚本、直播话术等多场景文案生成。

💰 完全免费使用，每天可生成多达50条文案，节省成本。

详情链接:https://ai.jd.com/

3、腾讯旗下数字人创作平台“智影”暂停服务 官方暂未说明原因

腾讯旗下的AI创作工具‘腾讯智影’近日暂停服务，官网显示为升级维护中，相关社交媒体账号也已注销。尽管外界对其业务状况产生猜测，但腾讯官方尚未发布正式声明。

image.png

【AiBase提要:】

Tencent AI创作工具‘腾讯智影’暂停服务，官网无法访问。

相关微信公众号和视频号已被注销，引发外界关注。

腾讯官方尚未回应服务中断的具体原因，外界猜测其业务状况可能存在问题。

4、微软正式发布 GPT-realtime 模型，主打更逼真语音与多模态输入

微软正式发布 GPT-realtime 模型，该模型在语音技术方面进行了多项改进，包括自然语言处理、音频质量以及精准的指令跟随能力。开发者可通过 Real-time API 访问此模型，并且新增了两种语音选项 Marin 和 Cedar，提供逼真清晰的语音合成效果。此外，微软还优化了多模态输入功能，允许用户在对话中加入图像进行讨论。价格相比之前的预览版本降低了20%，以每百万*计算成本。

【AiBase提要:】

🧠 增强的功能调用能力，提高指令执行准确性。

🔊 提供更自然、富有表现力的语音输出和高质量音频体验。

🖼️ 支持图像输入，实现多模态交互。

5、钉钉与OpenDataLab联合推出文档解析工具DLU

文章介绍了钉钉与OpenDataLab合作推出的文档解析工具DLU，该工具基于MinerU技术，支持多种文档格式，能够精准提取复杂元素。DLU预计开源，旨在帮助企业用户更高效地处理和理解专业内容，助力AI应用的普及与落地。

【AiBase提要:】

🚀 DLU基于MinerU开发，具备强大的智能文档解析能力。

📊 支持多种文档格式，精准提取复杂元素，转化为高质量语料。

🤝 DLU将深度融入钉钉办公协同生态系统，提升企业工作效率。

6、ChatGPT 新功能上线!免费用户也能畅享项目管理利器

OpenAI宣布ChatGPT的新功能向免费用户开放，包括上传文件数量限制、个性化设置以及项目专属记忆控制等功能，提升了用户体验和工作效率。

【AiBase提要:】

📎 免费用户现在可以上传最多5个文件，而Plus用户可上传25个，Pro及企业版用户则能上传40个文件。

🎨 用户现在可以自定义项目的颜色和图标，提升管理界面的个性化体验。

🧠 新增的项目专属记忆控制功能帮助用户更好地适应不同的对话场景，提升信息管理效率。

7、华纳兄弟探索公司起诉 Midjourney侵犯其版权

华纳兄弟探索公司起诉 Midjourney，指控其利用 AI 图像生成工具未经授权生成了大量版权角色的衍生作品，包括超人、巴格斯・巴尼等。诉讼中指出 Midjourney 甚至在未提及特定角色的情况下也会生成侵权图像，并且华纳兄弟要求法院禁止此类侵权行为并索赔。

【AiBase提要:】

🎨 Midjourney 的 AI 工具在未提及角色时，也会生成侵权图像。

⚖️ 华纳兄弟要求法院禁止 Midjourney 的侵权行为并索赔。

📜 华纳兄弟探索起诉 Midjourney，指控其生成大量侵权角色图像。

8、AI助力高效阅读!电子书秒变思维导图，智能解析 EPUB 和 PDF 文件

文章介绍了一款基于AI技术的智能电子书解析工具，名为“电子书转思维导图”，能够将EPUB和PDF格式的电子书转换为结构化的思维导图和文字总结，提升阅读效率。

image.png

【AiBase提要:】

📚 支持多种电子书格式，智能解析 EPUB 和 PDF 文件。

🤖 AI 驱动内容处理，提供文字总结和思维导图生成三种模式。

💾 高效缓存机制，支持离线查看和交互式操作。

详情链接:https://github.com/SSShooter/ebook-to-mindmap

