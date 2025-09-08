真我15 Pro外观公布 将于9月16日正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:今日，真我手机官方正式公布了真我15Pro的外观设计，瞬间吸引了众多消费者的目光。此次真我15Pro带来了流光白和暮光绿两款时尚配色，其中流光白版本更是采用了行业首创的流光晕染工艺，将千变万化的夜色光影与时尚美学完美融合，使得每一台流光白版本的手机都呈现出独一无二的白色效果，极具个性与魅力。

在外观设计上，真我15Pro不仅配色独特，还采用了后置三摄设计，并搭载了觉醒光环系统，配备AI魔法双闪光灯。官方表示，这一设计能让用户在拍照时，一次触发两颗闪光灯，轻松拍出超美冷白皮效果，满足用户对高品质拍照的需求。

除了真我15Pro外，据爆料，真我15系列还将带来真我15和真我15T两款机型。其中，真我15Pro将搭载骁龙7Gen4芯片，而真我15则采用天玑7300芯片，两款新机均内置了7000mAh大容量电池，并支持80W有线快充，为用户带来持久的续航体验和快速的充电速度。

值得一提的是，数码博主“数码闲聊站”透露，真我15T在设计上果味十足，采用了6.57英寸大R角小直屏，单手握感极佳，同时轻薄大电池的设计更是胜似iPhone，让人期待不已。

据悉，真我15系列将于9月16日19:00正式发布。届时，消费者将有机会亲眼见证这一系列新机的魅力，并选择最适合自己的那一款。真我15系列的发布，无疑将为手机市场注入新的活力，引领新一轮的时尚潮流。

