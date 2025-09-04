华为发布MateTV：超薄设计搭载旗舰性能 8999元起预售

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:9月4日，在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上，华为正式推出首款智慧屏产品MateTV，即日起开启预售，起售价8999元，并将于9月26日正式开售。此次发布的MateTV系列涵盖65吋至98吋多款机型，其中标准版65吋售价8999元，75吋11999元，85吋15999元，98吋24999元;Pro版75吋售价14999元，85吋21999元，98吋30999元。

设计方面，华为MateTV以36.9mm一体超薄机身打破传统电视厚重感，配合3.6mm超窄屏幕边框，实现99%屏占比。其超窄隐形DECO设计确保四边黑边视觉等宽，搭配5mm超薄壁挂架与隐藏式理线凹槽，可实现与墙面无缝贴合。机身采用浅锖色铝合金拉丝边框、全金属后壳及巴黎饰钉装饰条，在轻奢质感中融入现代美学。

性能层面，MateTV搭载旗舰手机级芯片，单核性能达行业典型旗舰电视芯片的6倍，多核性能接近10倍，GPU能力超10倍。这一突破性配置使大型应用冷启动时间缩短至2秒，更首次在电视端实现流畅运行大型手游的能力。系统方面，基于HarmonyOS5的鸿蒙AI功能矩阵全面升级，AI识人功能通过人脸识别技术实现个性化内容推荐，AI搜片支持语音指令精准匹配，百科问答与AIGC创作工具则拓展了家庭娱乐场景的交互边界。全新鸿蒙追光桌面采用类手机卡片设计，操作逻辑与移动端高度一致，显著降低全年龄层用户的学习成本。

交互创新成为MateTV的核心亮点。华为首创的灵犀悬浮触控技术通过328个手指检测传感器，结合星闪极速传输协议，实现多指独立运动识别，用户可自然完成滑动切换、缩放图片等操作。配套的灵犀手写套装支持即插即用，全局批注功能可实时标注视频、文档内容，扫码分享则满足家庭教育场景的即时互动需求。灵犀指向遥控2.0版本通过UWB天线优化，将指向精度提升56%，星闪通信技术使光标帧率达到240Hz，远超行业平均60Hz水平。

画质表现上，MateTV搭载“鸿鹄Vivid”独立画质芯片，配合Super MiniLED黑钻屏与多晶量子点膜技术，实现10.7亿色显示与DCI-P3广色域覆盖。黑钻全景臻彩液晶补偿技术将可视角度扩展至178°，确保多人观看时色彩一致性。软件层面，鸿鹄AI计算画质引擎通过“AI光感增强”算法动态优化画面，支持自研HDR Vivid与Audio Vivid双标准，在亮度、对比度与色彩还原度上达到行业领先水平。

从超薄工业设计到旗舰级性能配置，从革命性交互方式到专业级画质表现，华为MateTV的推出标志着智慧屏品类正式进入“全场景智能终端”新时代。这款定价8999元起的产品，能否在高端电视市场掀起新一轮技术革命，值得市场持续关注。

