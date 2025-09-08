小米自带线充电宝20000 67W开售：售价179元

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:今日，小米全新推出的自带线充电宝20000 67W版本正式开售，售价仅为 179 元，凭借其大容量、高功率及多设备兼容性，迅速吸引了消费者的广泛关注。

这款充电宝内置了 3 颗6700mAh的电池，等效电池能量高达20000mAh，额定容量为12000mAh（5V/3A），额定能量74.37Wh，且已通过3C认证，用户可放心携带上飞机，满足出行时的充电需求。

设计方面，小米自带线充电宝20000 67W独具匠心，自带一根TPU线材的USB-C线，不仅可作为充电线使用，还能巧妙地充当挂绳，便于携带。同时，充电宝还配备了 1 个USB-C接口和 1 个USB-A接口，满足不同设备的充电需求。其中，自带USB-C接口和额外USB-C接口均支持67W输出和65W输入，而USB-A接口则提供22.5W的输出功率。

在兼容性方面，这款充电宝表现卓越，支持QC2.0、QC3.0、QC3.5、PD2.0、PD3.0（PPS）、BC1.2、Apple2.4A等多种快充协议，可轻松适配小米、苹果、华为、vivo、OPPO等主流品牌手机，以及联想、惠普、荣耀、华为、苹果等品牌的笔记本电脑，真正实现了一充多用。

此外，小米自带线充电宝20000 67W还配备了智能数显屏，能够精确显示剩余电量、充电状态以及异常提醒等信息，让用户随时掌握充电宝的工作状态。在安全性能上，该充电宝采用了高品质锂离子电芯，并配备了双NTC传感器，提供九重安全保护，包括温度保护、短路保护、过压过流保护等，确保充电过程安全可靠，让用户使用更加放心。

（举报）