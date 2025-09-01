小鹏汽车：8月共交付新车37709台 单月交付量创历史新高

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:今日一早，新能源汽车市场迎来重磅消息——小鹏汽车率先发布8月销售战报，以单月交付新车37709辆的亮眼成绩，同比增长169%、环比增长3%，刷新单月交付量历史纪录，成为本月车市“交卷”第一人。

从今年1月至8月，小鹏汽车累计交付新车达271615辆，同比激增252%，展现出强劲的增长势头。其中，AI智能家庭SUV小鹏G7表现尤为突出，截至8月累计交付量已突破万辆大关，并连续四周蝉联同级车型周度销量冠军，成为家庭用户智能出行的首选。

在细分市场方面，小鹏MONA M03同样表现不俗，8月交付量超过15000辆，总交付量突破16万辆。值得一提的是，自上市一周年以来，小鹏MONA每月交付量均稳定在万辆以上，持续领跑A级纯电轿车市场，刷新行业纪录。

此外，2025款小鹏X9自全球上市以来热度不减，不仅在国内市场持续热销，更在中国香港地区、泰国等地登顶纯电MPV销量冠军，彰显了小鹏汽车在全球市场的竞争力。而小鹏G6本月交付量环比增长11%，凭借硬核产品力，上市以来交付量稳步提升，截至目前已在全球超30个国家和地区上市，加速推进全球化布局。

新品方面，8月27日全新上市的小鹏P7更是创造了“7分钟大定破万”的惊人纪录，成为小鹏汽车新车上市史上最快破万车型，进一步印证了其市场号召力。

