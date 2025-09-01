首页 > 原创 > 关键词  > 新能源汽车最新资讯  > 正文

小鹏汽车：8月共交付新车37709台 单月交付量创历史新高

2025-09-01 10:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:今日一早，新能源汽车市场迎来重磅消息——小鹏汽车率先发布8月销售战报，以单月交付新车37709辆的亮眼成绩，同比增长169%、环比增长3%，刷新单月交付量历史纪录，成为本月车市“交卷”第一人。

从今年1月至8月，小鹏汽车累计交付新车达271615辆，同比激增252%，展现出强劲的增长势头。其中，AI智能家庭SUV小鹏G7表现尤为突出，截至8月累计交付量已突破万辆大关，并连续四周蝉联同级车型周度销量冠军，成为家庭用户智能出行的首选

在细分市场方面，小鹏MONA M03同样表现不俗，8月交付量超过15000辆，总交付量突破16万辆。值得一提的是，自上市一周年以来，小鹏MONA每月交付量均稳定在万辆以上，持续领跑A级纯电轿车市场，刷新行业纪录。

此外，2025款小鹏X9自全球上市以来热度不减，不仅在国内市场持续热销，更在中国香港地区、泰国等地登顶纯电MPV销量冠军，彰显了小鹏汽车在全球市场的竞争力。而小鹏G6本月交付量环比增长11%，凭借硬核产品力，上市以来交付量稳步提升，截至目前已在全球超30个国家和地区上市，加速推进全球化布局。

新品方面，8月27日全新上市的小鹏P7更是创造了“7分钟大定破万”的惊人纪录，成为小鹏汽车新车上市史上最快破万车型，进一步印证了其市场号召力。

小鹏第一个交卷！8月交付37709辆创下新纪录

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 骆驼iEV低压辅助电池：新能源汽车智能化的隐形基石

    中国新能源汽车销量占比已达42.7%，在电动化革命中，智能驾驶技术重塑出行生态。骆驼iEV低压辅助电池作为智能系统的“电力基石”，具备寿命长、稳定性高、充电快三大优势，支撑高级驾驶辅助系统毫秒级响应，确保紧急制动、车道保持等安全功能可靠运行。该产品采用五大创新技术，解决新能源车暗电流大、电池亏电等问题，重新定义低压电源系统性能标准，为智能电动汽车可靠运行提供坚实保障。

    ​新能源汽车 ​智能驾驶 ​低压辅助电池

  • 何小鹏回应小鹏命名：称有人说小鹏改名销量翻倍

    近日，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏做客罗永浩播客《罗永浩的十字路口》，就企业命名话题展开深度对话。节目中，罗永浩提出一个观察:国外企业家以个人姓名命名公司是常见做法，但在中国市场却常引发争议，这种文化差异让"小鹏汽车"的命名策略显得尤为特别。 面对主持人抛出的尖锐问题，何小鹏坦言，自品牌创立七年来，关于更名的建议从未间断。"很多朋�

  • 零跑汽车8月交付57066台 增长超88%

    零跑汽车今日公布最新销售数据，2024年8月品牌交付量达57066辆，同比增长超88%，不仅刷新单月交付纪录，更连续六个月蝉联中国造车新势力销量冠军。这一成绩标志着零跑在激烈的市场竞争中持续巩固领先地位。

  • 从“增量”到“提质”，G7易流以数字化重塑冷链物流价值

    G7易流副总裁曹方在肉类工业展发表演讲，指出中国冷链物流虽起步晚但发展迅速，行业规模超5500亿元，年复合增长率超10%。技术驱动行业从规模扩张转向质量提升，物联网、AI和大数据成为核心动力。新能源冷藏车渗透率已达35.8%，通过智能调度与数字化运营实现降本增效。G7易流以技术重构冷链全链路价值，推动行业数字化升级与可持续发展。

    ​冷链物流 ​数字科技 ​G7易流

  • 小米汽车8月交付量超3万台 全年交付量有望冲击42万

    小米汽车今日正式披露2025年8月销售业绩:单月交付量持续突破30000台，连续两个月保持该交付水平。这一成绩使其稳居新能源车企第一梯队，更显示出产能爬坡后的强劲市场势能。 据供应链消息，小米汽车2025年全年交付量有望冲击42万辆，较董事长雷军年初设定的35万辆目标提升20%。其中，北京亦庄一期工厂预计承担34万辆产能，正在建设的二期工厂将于下半年投产，新增8万�

    ​小米汽车 ​销售业绩 ​新能源车企

  • 2030万物智联6G商用在望，微美全息（WIMI.US）以AI赋能6G“领先之路”

    国际电信联盟无线通信局卫星研究组在上海会议达成两项关键成果：确定3GPP非地面网络技术为5G卫星唯一国际方案，统一5G地面与卫星技术体系；明确6G卫星技术研究时间表，与地面6G同步推进。这标志着移动通信进入“天地融合”时代，中国技术主导地位凸显。6G预计2030年前后商用，将实现地面网络、卫星与低空平台深度融合，构建全域无缝覆盖网络。微美全息等企业已提前布局6G研发，推动技术攻关和生态建设。

    ​5G卫星技术 ​6G研发 ​天地融合

  • 何小鹏：全新小鹏P7资源投入史上最多 是一台颠覆想象的轿跑

    今晚，全新小鹏P7正式上市，售价21.98万元起。 何小鹏表示，这款车是小鹏汽车投入资源最多，打磨时间最久的一款作品，也是用行业最高标准打造的旗舰轿跑。 他写到：历时5年，今天，终于把它献给大家。全新小鹏P7是一台颠覆想象的轿跑，拥有超越同级的配置和体验，希望大家能够喜欢。”

    ​小鹏P7 ​旗舰轿跑 ​智能座舱

  • 李想：理想i8销量目标是6000辆/月 理想i6要冲击万台

    理想汽车CEO李想发文称，2025年是理想汽车正式进入纯电SUV的第一年，我内心的目标是：到今年年底，我们在高端纯电赛道能保五争三”。 李想表示，理想i8的目标是稳定后6000辆/月，理想i6的目标是稳定后9000-10000辆/月，算上理想MEGA，理想纯电车型整体稳定在18000-20000辆/月。 纯电赛道高手很多，想达到这个目标肯定很不容易，但我充满信心！”

    ​理想汽车 ​纯电SUV ​李想

  • 全新小鹏P7上市7分钟 大定破万

    昨日晚间，全新小鹏P7正式上市，共推出4款车型，售价区间为21.98-30.18万元。新车一经推出便迅速成为市场焦点，官方海报显示，上市仅7分钟，其大定数量便突破1万台，展现出强大的市场吸引力。 全新小鹏P7极具未来感，整车采用小鹏原创设计，辨识度极高。车辆全系Ultra高配，标配双腔空气悬架、5C超充电池、三颗图灵芯片、追光全景抬头显示、23颗定制HiFi扬声器、前排通�

    ​小鹏P7 ​新能源汽车 ​汽车上市

  • 小鹏汽车：2025年第二季度营收182.7亿元 同比增长125.3%

    小鹏汽车今日公布2025年第二季度财务业绩，数据显示公司营收与交付量实现双突破。二季度总营收达182.7亿元人民币，同比激增125.3%，环比一季度增长15.6%;毛利率提升至17.3%，较去年同期提高3.3个百分点，环比一季度亦增长1.7个百分点。 在交付量方面，小鹏汽车二季度共交付新车103，181辆，同比大涨241.6%，带动汽车销售收入达168.8亿元，同比增长147.6%，环比增长17.5%。汽车业务

    ​小鹏汽车 ​财务业绩 ​营收增长

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM