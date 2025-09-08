首页 > 原创 > 关键词  > 魅族22最新资讯  > 正文

魅族22官宣9月15日发布：外观、配置公布

2025-09-08 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:今日，魅族22终于正式官宣，将于9月15日与广大消费者见面。此前，这款手机已历经两次延期，官方对此深表歉意，此次索性一次性公布了大量关键信息，涵盖全方位的外观设计以及核心、影像配置等，引发市场高度关注。

在外观设计上，魅族22配备6.3英寸小屏，右上角是矩形后摄，魅族为其命名为“无界悬浮四矩阵Deco”。官方宣称，魅族22是极具“魅族味”的第一代“颜王”手机，传承了多项经典设计元素，立志成为未来一年行业里手感最佳的手机。其拥有6.3英寸这一黄金尺寸，71mm的握持宽度带来舒适手感，创新悬浮式背盖设计搭配2.5D微弧正面与3D等深四曲后背，进一步提升了握持体验。

终于来了！魅族 22 定档 9 月 15 日：外观、配置全公布

核心配置方面，魅族22搭载骁龙8s处理器，并配备同尺寸中最大的500mm VC液冷散热系统。在软件层面，升级了One Mind全新四大引擎优化，官方号称可为用户带来长达六年的久用流畅体验，这一特性对于追求长期使用体验的消费者而言颇具吸引力。

影像能力是魅族22的一大亮点，其目标是成为6.3英寸最强5000万四主摄影像手机。具体规格如下:广角镜头为5000万像素，采用OV50H传感器，拥有1/1.3英寸大底、f/1.68光圈、7P镜头，还支持OIS光学防抖;3倍潜望长焦镜头同样是5000万像素，配备SONY IMX882传感器，具备f/2.48光圈、15cm长焦微距以及OIS光学防抖功能;超广角镜头为5000万像素，使用OV50D传感器，拥有122°超视角镜头、等效13mm焦距、f/2.0光圈以及2.5cm广角微距;前置自拍镜头也是5000万像素，采用OV50D传感器，具备90°超广角、f/2.1光圈、6P镜头以及逆光自拍HDR功能。如此强大的影像配置，无疑让魅族22在同尺寸手机中脱颖而出。

此次魅族22的正式官宣，不仅弥补了此前延期的遗憾，更凭借全面且亮眼的外观与配置信息，成功吸引了众多消费者的目光，大家对其9月15日的正式发布充满期待。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 魅族22延期上热搜：将于9月中上旬发布

    今日，魅族官方正式发布声明，宣布旗下备受瞩目的魅族22手机将再次延期交付，新发布时间定于9月中上旬，并郑重承诺“绝对不会有第三次延期”。这一决定背后，是魅族对于产品品质的极致追求和对用户期待的深切回应。 魅族官方透露，近期魅族22的样张测试收获了大量魅友的积极反馈，尤其是对影像能力提升的肯定，让研发团队倍感鼓舞。为了不负众望，魅族决定在6.3�

    ​魅族22延期 ​魅族22发布 ​魅族22影像

  • 魅族高管回应魅族22再次延期：对品牌伤害很大 不是故意的

    今日，魅族科技宣布，魅族22再次延期，将于9月中上旬交付，官方声称绝不会有第三次。” 今天下午，星纪魅族集团中国区CMO万志强微博发文表示，两次跳票对品牌的伤害是很大的，原因很多，但肯定不是故意，主要是本就迟到会更求完美。 万志强称，互联网热度稍纵即逝，热度在口碑面前永远是次要的，品牌是长期主义的事情。22年多了，行业里几乎没有更长期的品牌了�

    ​魅族22延期 ​魅族科技 ​产品交付

  • 王腾否认被将入职魅族担任副总：系谣言

    今日，小米集团内部一则人事处分决定引发外界广泛关注，同时相关涉事员工后续去向的谣言也在网络上掀起波澜。 日前，小米集团职业道德委员会发出内部邮件，通报了一起重大人事处分情况。邮件显示，中国区市场部员工王腾存在泄露公司机密信息以及利益冲突等严重违规违纪行为，基于此，公司决定将其辞退。

    ​小米集团 ​人事处分 ​泄密事件

  • 男子花22天从北京跑到郑州 梦想跑遍全国省会

    ​近日，一段网友发布的视频在网络上引发关注，视频中，一名男子自称用22天时间从北京跑步抵达了郑州。8月31日，这位引发热议的当事人贾先生向经视直播记者讲述了自己的这段非凡旅程。 贾先生是河北衡水人，身为一名跑步爱好者，他此次长跑的初衷是以自己最喜欢的方式，去不同的城市走一走、看一看。8月9日，他背着仅2.5公斤重的背包，里面装着跑步服、运动鞋、�

    ​跑步 ​长跑 ​北京到郑州

  • 男子从北京跑步抵达郑州 22天跑700公里 跑费两双鞋 当事人：每天跑30多公里

    近日，一位网友在社交平台发布视频，分享了自己用 22 天从北京跑步前往郑州的经历，引发网友们的广泛热议。 随后，这位当事人接受了媒体访谈，道出了跑步行程的初衷：他渴望以自己最热爱的方式，去不同的城市走一走，看一看。 据悉，此次总行程长达 700 多公里，他每日坚持跑 30 多公里，耗时约 4 个多小时，整个旅程总花费约 4000 元。 男子介绍，自己来自河北衡水�

    ​跑步旅行 ​北京到郑州 ​长途跑步

  • 行业唯一白色面板小直屏！魅族22已三证齐全

    魅族22目前已经三证齐全，静待上市了。 该机将推出白色面板，魅族也是目前行业唯一还在坚持做白面板的厂商。

    ​魅族22 ​白色面板 ​LIPO四等边屏

  • 酷睿i7-14700KF or U7-265K：2025沉浸式游戏DIY配置你pick谁？

    2025年游戏市场追求沉浸式体验，需高性能硬件支持。文章推荐三套DIY配置：旗舰型（酷睿Ultra 7265K+RTX 5070）、中高端（i7-14700KF+RTX 4060）和性价比型（酷睿Ultra 5230F+RTX 5060），覆盖不同预算玩家。强调多核处理器是关键，需搭配高分辨率显示器、高速内存和散热系统，确保高帧率、低延迟运行3A大作与竞技游戏，兼顾创作需求。

    ​沉浸式游戏 ​高画高帧 ​电脑配置

  • SOCAMM2，江波龙正式发布！

    2025年开放数据中心大会（ODCC）于9月9日至11日在北京举行，主题为“拥抱AI变革，点燃算网引擎”。大会聚焦数据中心、算力、存储等领域，汇聚行业专家与企业代表。江波龙在会上发布基于LPDDR5/5x的创新企业级内存产品SOCAMM2，应对AI工作负载挑战；同时介绍AI存储技术如何优化系统性能，提升效率。SOCAMM2具有高带宽、低功耗特点，适用于HPC、AI集群等场景，与HBM互补提升整体算力。此外，江波龙推出智能存储解决方案，通过机器学习优化数据管理，增强可靠性和寿命预测，全面支持AI应用发展。

    ​数据中心 ​AI存储 ​企业级内存

  • ESG二十年：2284家企业32家标杆，都是谁？

    上交所发布《沪市ESG实践二十年》报告，系统总结沪市上市公司ESG发展历程。从2284家公司中遴选出17个行业的32家标杆企业，包括宝钢股份、中国石化、中国平安、海尔智家等行业代表。报告显示，2024年沪市公司ESG报告披露率达57%，披露质量持续提升。以海尔为例，2012年即探索产品全生命周期减碳。随着ESG披露要求趋严，中国企业正迎来全面ESG整合时代，这些标杆企业将为更多公司提供实践借鉴，共同助力中国经济高质量发展。

    ​ESG实践 ​上市公司 ​绿色低碳

  • 2025-2026优酷综艺片单放大招 30档新综掌握你的情绪开关

    2025年优酷发布30档全新综艺，涵盖多元题材与创新模式，精准捕捉当代人情绪痛点。节目包括《这是我的西游2》《未知的好地方》《先抵达再说》等，通过旅行、音乐、美食等不同维度提供情绪出口，传递“走出去，见天地，见自己”的理念。这些综艺不贩卖焦虑，真诚呈现生活状态与情感波澜，致力于陪伴式情绪疗愈，让用户感受到温暖与共鸣。

    ​优酷综艺 ​情绪治愈 ​商业发布

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM