魅族22官宣9月15日发布：外观、配置公布

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:今日，魅族22终于正式官宣，将于9月15日与广大消费者见面。此前，这款手机已历经两次延期，官方对此深表歉意，此次索性一次性公布了大量关键信息，涵盖全方位的外观设计以及核心、影像配置等，引发市场高度关注。

在外观设计上，魅族22配备6.3英寸小屏，右上角是矩形后摄，魅族为其命名为“无界悬浮四矩阵Deco”。官方宣称，魅族22是极具“魅族味”的第一代“颜王”手机，传承了多项经典设计元素，立志成为未来一年行业里手感最佳的手机。其拥有6.3英寸这一黄金尺寸，71mm的握持宽度带来舒适手感，创新悬浮式背盖设计搭配2.5D微弧正面与3D等深四曲后背，进一步提升了握持体验。

核心配置方面，魅族22搭载骁龙8s处理器，并配备同尺寸中最大的500mm VC液冷散热系统。在软件层面，升级了One Mind全新四大引擎优化，官方号称可为用户带来长达六年的久用流畅体验，这一特性对于追求长期使用体验的消费者而言颇具吸引力。

影像能力是魅族22的一大亮点，其目标是成为6.3英寸最强5000万四主摄影像手机。具体规格如下:广角镜头为5000万像素，采用OV50H传感器，拥有1/1.3英寸大底、f/1.68光圈、7P镜头，还支持OIS光学防抖;3倍潜望长焦镜头同样是5000万像素，配备SONY IMX882传感器，具备f/2.48光圈、15cm长焦微距以及OIS光学防抖功能;超广角镜头为5000万像素，使用OV50D传感器，拥有122°超视角镜头、等效13mm焦距、f/2.0光圈以及2.5cm广角微距;前置自拍镜头也是5000万像素，采用OV50D传感器，具备90°超广角、f/2.1光圈、6P镜头以及逆光自拍HDR功能。如此强大的影像配置，无疑让魅族22在同尺寸手机中脱颖而出。

此次魅族22的正式官宣，不仅弥补了此前延期的遗憾，更凭借全面且亮眼的外观与配置信息，成功吸引了众多消费者的目光，大家对其9月15日的正式发布充满期待。

