雷军强调两遍只有澎程能做 用英语介绍小米澎程汽车

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:小米创办人雷军今天上午在微博上发布了一条英文动态，为今晚即将举行的小米澎程技术发布会预热。他写道:“One SUV to embrace every possibility of your travel life? Yes， only Skynomad can do.”这句话翻译过来意为:有没有一台车，能容纳出行生活的所有想象?是的，只有小米澎程能做到。

这条微博迅速引发网友热议，评论区不少用户调侃道:“Are you OK，雷总怎么突然飙起英文了。”轻松幽默的互动也为即将到来的发布会提前营造了关注热度。据悉，小米将于今晚7点举办小米澎程技术发布会，届时将主要介绍昆仑技术架构，并带来两款智能可变大空间SUV——小米澎程N90Max和小米澎程N70Max。

根据官方介绍，澎程系列定位为智能可变大空间SUV，旨在真正承载生活的各种可能性，既跑得远也用得久，补能要自由，满足用户对出行方式的多元期待。与之前的SU7系列和YU7系列不同，小米澎程首次采用增程补能方案，这也是小米旗下第一款增程汽车。

雷军在预热中解释了澎程选择增程技术的原因。他指出，大型SUV的方盒子造型风阻本身不小，再加上全尺寸车身的自重，如果做成纯电车就必须配备超大电池，而电池又会进一步增加车身重量，反过来影响续航。这是物理上的限制，而增程技术恰好解开了这一矛盾。他还强调，增程还是纯电并没有技术路线的绝对优劣，只有产品体验的高下之分，相信技术发布会后大家会对增程汽车有一个全新的认识。

在养护成本方面，小米澎程系列也给出了较为友好的方案。增程器不挑油品，92号、95号和98号汽油都能使用。首保之后，后续保养周期拉长至每3年或增程器行驶3万公里，以先到者为准，大幅降低了车主的进店频次和长期养车开销。今晚的技术发布会上，雷军将详细介绍澎程的增程技术方案和昆仑架构的具体细节，两款新车的更多信息也将同步揭晓。

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