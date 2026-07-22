AI日报：谷歌发布 Gemini 3.6 Flash；小红书大模型IMO满分夺金；腾讯Miora AI创意平台全量上线

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、谷歌发布 Gemini3.6Flash 等三款新模型，旗舰3.5Pro 延期发布

谷歌DeepMind发布Gemini3.6Flash、3.5Flash-Lite及3.5Flash Cyber三款新模型，全面强化中轻量级模型的效率与应用落地能力。其中，Gemini3.6Flash在代码编写、知识理解及多模态能力上实现显著提升，同时将Token使用量减少高达17%。Gemini3.5Flash-Lite致力于打造极具性价比的轻量体验；而3.5Flash Cyber则作为网络安全专用模型，以有限访问试点形式向政府机构和信任伙伴开放，用于漏洞识别与修复。

【AiBase提要:】 🧠 Gemini3.6Flash在代码编写、知识理解及多模态能力上实现显著提升 💰 Gemini3.5Flash-Lite提供高性价比的轻量体验 🛡️ 3.5Flash Cyber专为网络安全设计，仅限政府机构和信任伙伴使用

2、小红书大模型 IMO 满分夺金：中国 AI 首次登顶数学奥赛，第三题解法让冠军选手直呼优雅

小红书大模型在 IMO2026 中取得满分成绩，展现了其强大的推理能力和技术实力，成为基础模型领域的新玩家。

【AiBase提要:】 🧠 小红书大模型 dots-note-3.0 在 IMO2026 中六道题全部答对，斩获金牌。 🏆 这是中国大模型首次获得 IMO 官方金牌认证，也是全球第二个达到该成绩的大模型。 💡 第三题解法被冠军选手评价为正确且漂亮，结构紧凑、逻辑自然。

3、重磅更新！Claude Code 首次支持 iOS 模拟器，开发者福音来了！

人工智能公司Anthropic推出了Claude Code的重大更新，首次支持iOS模拟器，提升了开发效率并简化了操作流程。

【AiBase提要:】 📱 通过集成iOS模拟器面板，开发者可直接在Claude Code中运行和检查应用程序。 ⚙️ 新功能避免了传统计算机视觉操作的繁琐，简化了开发流程。 🔒 开发者需注意隐私安全，避免在测试设备上登录真实个人账户。

4、腾讯Miora AI创意平台全量上线 多智能体协同重构内容生产流程

腾讯旗下AI创意智能体平台Miora正式全量上线，其核心竞争力在于‘全链路’服务能力，能够有效解决AI生成内容中常见的‘风格漂移’问题，确保同一项目下不同物料的风格高度统一。

【AiBase提要:】 🧠 Miora平台突破传统单点AI工具的局限，实现长期记忆和深度需求理解能力。 🎨 平台内置多个垂直领域的专业智能体，覆盖品牌设计、影视创意等多元场景。 ⏱️ Miora展现了极高的生产效率，将创意验证周期从数天缩短至分钟级。 详情链接:https://miora.design/

5、AI 音乐生成器 Suno 遭数据泄露，波及5530万用户及训练数据源代码

AI音乐生成器Suno遭遇严重数据泄露事件，导致大量用户信息外泄，并暴露了其AI训练数据的来源问题，引发了法律和监管方面的关注。

【AiBase提要:】 🛡️ AI音乐生成器Sunno遭遇数据泄露，导致超过5530万用户信息外泄。 💻 泄露数据包含用户个人信息和公司源代码，暴露AI训练数据来源问题。 ⚖️ Suno面临唱片公司诉讼，可能引发更严格的AI合规监管。

6、腾讯调整AI组织架构:QClaw团队划入云产品六部，与WorkBuddy深度整合

腾讯通过组织架构调整，将QClaw产品中心的相关业务及部分团队划入云产品六部，与WorkBuddy深度整合，标志着其在AI Agent赛道的战略布局迈入集约化与深度整合的新阶段。

【AiBase提要:】 🧠 腾讯将QClaw产品中心业务及团队调整至云产品六部，强化AI办公布局。 📈 WorkBuddy在PC端AI原生办公智能体市场占据领先地位，单月访问量突破2000万。 🤝 通过整合QClaw与WorkBuddy团队，腾讯减少资源分散，形成技术与场景的协同合力。

7、多模态AI思维导图工具GitMind推出终身订阅计划，支持多源资料秒级生成图表

GitMind作为新一代AI驱动的知识整理工具，通过多模态AI解析能力，解决了传统手动绘制思维导图耗时费力的问题。其功能涵盖PDF文档、视频链接、音频录音等多类型资料的处理，并能快速生成结构化思维导图、图表与内容摘要。此外，GitMind还提供实时多方协作和全平台覆盖，进一步降低了知识加工的门槛，提升了个人和团队的生产力。

【AiBase提要:】 🧠 GitMind推出多模态AI功能，支持多种资料类型自动解析并生成思维导图。 🔄 提供终身订阅服务，包含未来更新和完整权限，价格优惠。 🌐 支持跨平台协作，覆盖Windows、macOS、iOS、Android及Chrome扩展程序。

8、OpenAI 正式在 ChatGPT 中推出广告服务，Best Buy 等已率先试水

OpenAI在ChatGPT中推出广告服务，标志着其商业化进程的重要一步。广告通过更丰富的上下文信号进行定位，围绕用户的完整意图链路呈现，而非单纯匹配搜索词。目前，Best Buy等品牌已参与测试，并对早期结果表示满意。OpenAI还设计了多项信任机制，确保广告的透明性与用户数据的可控性。这一举措使ChatGPT从纯对话工具向“对话即商业”的平台演进，可能成为数字广告的新变量。

【AiBase提要:】 🤖 ChatGPT广告投放基于上下文信号，而非传统关键词匹配。 📊 广告投放流程分为创建广告系列、上传详情和优化结果三步。 🔒 OpenAI强调广告的透明性和用户数据控制，以维护信任。

（举报）