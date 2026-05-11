千问与淘宝全面打通：正式上线AI购物功能

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:千问与淘宝近日宣布全面打通，正式上线AI购物功能。用户只需一句话，即可完成从商品筛选、对比、下单、支付到查物流、退换货等全流程操作。

具体使用上，用户打开千问App与AI对话，便能完成淘宝平台上的商品挑选、对比及购买;而在淘宝App内，点击“千问AI购物助手”即可体验AI购物，并可使用AI试穿、AI算优惠、AI低价帮抢等功能。

此次上线的核心功能已覆盖全购物场景。AI问答可精准理解需求，提供智能推荐与一键对比，并支持查物流、退换货;AI种草支持通过图片、链接或视频搜索同款，帮助用户快速找到目标商品;AI试穿则能实现虚拟上身，还原真实穿搭效果，以减少退换货;AI省钱功能可自动计算最优满减、领券和凑单方案，同时支持降价提醒与低价帮抢。

千问最新版本依托淘宝40亿级商品库，能够用自然语言精准理解用户需求，支持多条件筛选、模糊需求推理以及场景化套餐推荐，还能理性提醒用户避免“智商税”与伪需求，在应用内直接完成交易闭环。

与此同时，淘宝App在消息栏中新增了千问AI购物助手，提供AI试穿、AI种草搜同款、AI省钱算满减以及降价代抢等实用功能，让购物更加高效省心。

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