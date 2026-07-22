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苹果官网上架Native Union Active磁吸式卡包支架 售价348元

2026-07-22 16:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:苹果中国官网近日悄然上架一款第三方配件——Native Union Active磁吸式卡包支架，国行定价348元，提供橙色、黑色、沙色三种配色选择。这款产品将卡片收纳与手机支架合二为一，面向习惯携带实体卡出门又希望减少随身物品的用户。

从兼容性来看，该卡包支架适配所有支持MagSafe的iPhone机型，覆盖iPhone12系列到刚刚发布的iPhone17系列全代全系产品。官方信息显示，即使用户搭配MagSafe手机壳，也能实现稳定吸附，无需额外调整。

产品整体尺寸为高10.5厘米、长6.6厘米、厚1厘米，重量仅75克，携带负担几乎可以忽略。内部夹层最多可同时收纳四张常用卡片，包括交通卡、银行卡、门禁卡等，背部还预留了快捷取卡开口，用户抽取卡片时较为顺手流畅。

348 元！苹果官网上架Native Union Active磁吸式卡包支架

更值得留意的是，这款卡包支架并非单纯的卡片夹。其内置强力磁吸组件，展开后可直接变身为手机支架，同时支持竖屏和横屏两种摆放角度。无论是日常追剧、视频通话、浏览网页，还是拍摄创作，都能在不手持手机的情况下完成操作。

材质方面，产品采用可回收且不含动物成分的环保仿皮面料，表面带有品牌压印标识，整体质感偏简约实用。硬件结构采用合页翻盖设计，用户还可搭配同系列的Native Union Active手机壳及挂绳组合使用，外出携带时的灵活性进一步提升。

需要特别指出的是，作为第三方配件，该产品并不享受苹果官方保修服务，所有售后和技术支持均由品牌厂商Native Union直接负责。包装内仅包含卡包支架本体，充电线、充电头等配件均需用户另行准备。目前该产品已在苹果官网在线商店上架，线下Apple Store零售店是否同步供货尚待门店实际库存确认。对于日常通勤频繁且习惯使用MagSafe生态的用户而言，这款集卡包与支架于一身的新品或许提供了另一种轻量化出门的选择。

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