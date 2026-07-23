AI日报：腾讯云推出 CodeBuddy NPC；北京抛出智能体新政十策；三星眼镜Galaxy Glasses亮相

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1、三星把Gemini戴上了脸：50克Galaxy Glasses亮相，没有屏幕却装进了全天候AI眼睛

三星推出首款AI智能眼镜Galaxy Glasses，搭载谷歌Gemini模型，以轻薄设计和免提交互为特点，提供全天候视觉智能助理体验。

【AiBase提要:】 👓 Galaxy Glasses采用轻薄设计，重量仅50克，没有传统AR显示屏，通过摄像头捕捉实景画面并由Gemini模型处理分析。 🤖 集成谷歌Gemini多模态大模型，支持办公、出行和沟通场景，如自动整理白板文字、语音导航和实时翻译。 🔋 电池续航长达9小时，搭配充电盒可延长至7次完整电量，与三星Galaxy生态无缝联动，实现设备间任务分配平衡。

2、小红书开源 BigMac：把多模态训练的显存与速度，从二选一中解放出来

文章介绍了小红书团队开源的 BigMac 多模态流水并行训练新范式，解决了多模态模型训练中显存和速度之间的矛盾问题。BigMac 通过准依赖安全的嵌套流水线设计，优化了调度策略，提升了训练效率，并在实际应用中验证了其效果。

【AiBase提要:】 🧠 BigMac 通过准依赖安全的嵌套流水线设计，解决多模态训练中的显存与速度矛盾。 ⚙️ 提供全局调度表、无感接口和工具链，提升系统集成和性能排查效率。 📈 实际测试表明，BigMac 在显存和速度上均优于现有方案，适用于复杂多模态场景。

3、腾讯云推出 CodeBuddy NPC：从代码助手走向端到端自主研发智能体

腾讯云推出 CodeBuddy NPC，标志着企业级 AI 研发生态进入深度工程化协同阶段，大幅降低大模型应用成本，推动云端原生研发链路全面智能化重构。

【AiBase提要:】 🧠 CodeBuddy NPC 是腾讯云推出的全新云端研发智能体，深度依托 CNB 研发平台，实现端到端自主研发。 💻 与传统本地 AI 编码工具不同，CodeBuddy NPC 可自主完成方案规划、编码开发、提交 PR 及自动化测试等全流程工作。 📊 通过优化提示词、工具调用与缓存命中率，CodeBuddy NPC 首轮 Token 消耗降低超 90%，并支持按任务难度灵活切模型。

4、北京抛出智能体新政十策：从驾驭层工程到一人公司，一张 Agent 经济蓝图铺开了

北京市发布《关于加快智能体引领发展的若干措施》，将多个技术术语写入正式公文，涵盖Agentic AI、Harness Engineering、AI OS等，推动智能体经济的发展。政策聚焦于提升大模型任务完成能力、优化系统架构、鼓励创新创业、构建Token经济体系、强化安全治理等方面。

【AiBase提要:】 🧠 智能体经济的宏伟蓝图首次有了政策级的清晰轮廓。 🛠️ 驾驭层工程要求围绕上下文工程优化、任务持久化、多智能体协作等夯实共性底座。 💼 支持以OPC为代表的创新创业新模式，降低企业最小可行规模。

5、国内首部持网剧片许可证的 AIGC 故事片《奇谭》在爱奇艺开播

文章介绍了国内首部获得《网络剧片发行许可证》的AIGC网络故事片《奇谭:纸刃渡荒墟》在爱奇艺上线的情况。该片由大梦创新与爱奇艺联合出品，以中式志怪传奇为底色，用AI完成了从创意到成片的全流程。影片讲述了失忆的御纸师白小满与半纸人胡不归在阴阳两界的夹缝中寻找记忆的故事，展现了东方志怪美学。制作上，影片系统性地试出了长篇叙事的AIGC全流程打法，并深入挖掘了《山海经》《子不语》《聊斋》等志怪典籍和民间传说，构建了一个独特的影像世界。

【AiBase提要:】 🎬 国内首部获得《网络剧片发行许可证》的AIGC网络故事片上线 🧠 AI技术贯穿创意到成片全流程，展现东方志怪美学 💡 主创团队深挖传统志怪典籍，构建独特的影像世界

6、DeepSeek梁文锋谈开源：只赚 6 倍利润不加班，想赚 100 倍才会受制于开源

DeepSeek创始人梁文锋在投资者交流会上详细阐述了开源策略的底层逻辑，强调开源是必然选择，并从财务角度分析了开源与商业利润之间的关系。他指出，开源不会影响六倍利润，但会制约百倍暴利，同时认为中等规模是公司的独特优势。

【AiBase提要:】 ✅ 梁文锋明确表态一定会开源，最强模型也会开源。 💰 从财务角度解释开源与商业利润的关系，开源不影响六倍利润，但会制约百倍暴利。 🌱 将当前规模定位为甜区，认为中等规模是独特优势，创业公司太小，大公司太大难以组织。

7、高德发布ABot具身体系全栈升级 一口气推出五款核心模型

高德发布ABot具身体系全栈升级，推出五款核心模型，标志着具身智能技术迈向高度协同一体化的新阶段。

【AiBase提要:】 🤖 ABot-N1作为通用导航基座，采用快慢双系统架构，兼顾长程逻辑推理与实时控制。 🕹️ ABot-M0.5映射“双手”，实现眼手脚实时对齐，提升操作精度。 🧠 ABot-ER与ABot-AgentOS协同构成顶层架构，深化空间与任务关系的决策并统一适配异构机器人。

8、阿里真武M890超节点成功适配Qwen3.8，已上线百炼平台提供推理服务

阿里真武M890超节点成功适配Qwen3.8，标志着国产软硬件协同在大模型算力调度方面取得重要突破，为下一代超大规模AI应用的商业化部署奠定了基础。

【AiBase提要:】 🚀 阿里真武M890超节点成功适配Qwen3.8，实现国产软硬件协同在大模型算力调度层面的重要突破。 🧠 Qwen3.8参数规模高达2.4万亿，传统AI集群面临性能瓶颈，需分布式计算支持。 🌐 阿里云百炼平台上线该服务，企业与开发者可直接调用高效的万亿参数推理能力。

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