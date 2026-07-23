三星AI眼镜Galaxy Glasses发布 搭载Gemini

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:三星在今晚的发布会上正式揭晓了其首款AI智能眼镜——Galaxy Glasses，标志着这家消费电子巨头正式入局AI可穿戴设备赛道。该产品由三星联合谷歌、Gentle Monster和Warby Parker三方共同研发，运行Android XR系统，并原生深度集成了谷歌Gemini多模态大模型，定位为一款全天候免提视觉智能助理。

与市面上多数AR眼镜不同，Galaxy Glasses没有搭载传统显示屏，而是采用贴近日常光学眼镜的轻薄设计。整机重量仅50克左右，依靠镜框两侧的高清摄像头捕捉实景画面，将视觉信息同步传输至Gemini完成识别分析，最终通过镜内音频单元播报AI处理结果。这种“去屏幕化”的思路大幅降低了机身重量与功耗，同时也兼顾了用户长时间佩戴的舒适度。

硬件方面，Galaxy Glasses搭载了高通骁龙AR1Gen1专用芯片，四颗Arm核心最高主频为1.9GHz，配备1200万像素影像传感器，支持30帧全高清视频录制。镜框内置双隐私指示灯，在开启拍摄时会同步亮起，提醒周围用户注意拍摄状态。镜腿右侧设有触控感应区，用户可通过滑动调节音量、轻触接听通话、长按启动拍摄等基础操作。

依托Gemini的多模态能力，Galaxy Glasses覆盖了办公、出行和沟通等多个实用场景。在会议中，眼镜可自动拍摄白板上的文字内容，并一键整理归档至三星笔记;出行时提供实景语音导航，同时支持多国语言的实时对话翻译。手机消息无需抬手查看，AI会自动提炼摘要并朗读给用户;通话过程中还能免提分享第一视角的实时画面。值得一提的是，设备具备上下文记忆能力，可留存多轮任务信息，减少重复操作带来的麻烦。

续航表现方面，眼镜本体单次满电可连续使用9小时，配套的充电收纳盒可完成7次完整补电，足以满足全天外出使用的需求。如果搭配Galaxy Watch9系列手表联动，用户还能解锁隔空手势操控功能，进一步解放双手，无需触碰镜腿即可完成部分操作。

外观设计上，Galaxy Glasses推出了两款联名镜框款式。Gentle Monster款采用纤细黑色镜框，风格简约精致;Warby Parker款则以上扬眉线设计为特色，更适配日常穿搭。用户还可选配光致变色镜片，在户外环境下镜片会自动加深遮光，兼顾功能与时尚。

整机深度融入了三星Galaxy全设备生态，可与折叠屏手机、平板、手表无缝联动。AI重型推理任务会自动推送至配对的手机完成处理，从而在轻量化机身与完整智能体验之间取得平衡。目前三星尚未公布Galaxy Glasses的具体售价和上市时间，但从产品配置和生态布局来看，这款AI眼镜显然瞄准了从信息提示到生活辅助的全场景覆盖，成为今年可穿戴设备领域最值得关注的新品之一。

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