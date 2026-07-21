AI日报：腾讯混元发布科研智能体Hyra-1.0；阿里发布Qwen-Image-3.0；马斯克把Grok塞进Excel

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1、腾讯混元发布科研智能体Hyra-1.0，单一框架打通AI研发与科学发现

腾讯混元团队发布的Hyra-1.0科研智能体，通过递归自我改进和轻量框架，实现了性能导向的研究与工程任务优化。在AI for AI、AI for Science以及AI for Fun领域均展现出卓越能力，为未来AI研发和科学发现提供了新思路。

【AiBase提要:】 🧠 Hyra-1.0通过递归自我改进，实现性能导向的研究与工程任务优化。 📊 在AI for AI领域，Hyra在多项基准测试中超越了Recursive报告的最优结果。 🧪 在AI for Science领域，Hyra解决了数学开放问题并提升了预测精度。

2、阿里发布Qwen-Image-3.0，支持4.5K Token超长输入与复杂图文生成

阿里正式发布新一代图像生成基础模型Qwen-Image-3.0，该模型支持最高4.5K Token超长文本输入，能够生成包含公式符号、几何图形、逻辑推导、多层UI界面等复杂内容，并原生支持12种语言和20余款字体渲染，进一步提升商业级图文内容生成能力。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen-Image-3.0支持最高4.5K Token超长文本输入，可生成复杂内容如公式符号、几何图形等。 🎨 模型原生支持12种语言和20余款字体渲染，提升商业级图文内容生成能力。 🌐 支持多层UI界面生成，例如在VSCode编程界面中生成手冲咖啡海报，保持风格一致并清晰呈现小字号文字。

3、马斯克把Grok塞进Excel：选中一片数据就能问涨跌原因，图表直接插进表格

马斯克旗下的xAI将Grok大模型嵌入微软Office，推出Grok For Excel插件，使数据分析更加高效和智能化。

【AiBase提要:】 🧠 Grok For Excel插件让数据分析更高效，用户可直接在Excel中提问并获取引用数据单元格的答案。 📊 Grok能理解公式语法，完成平均值计算、排序、填充等常规操作，并生成图表一键插入工作表。 🌐 Grok通过连接器从电子邮件、SharePoint或Google Drive中提取上下文信息，提升分析的完整性。

4、拍照即修图！Adobe推出全新AI相机工具，一键开启智能修图新时代

Adobe公司推出了全新的Project Indigo 1.1版本，其中最大的亮点是加入了由生成式人工智能驱动的全新编辑模块，让手机摄影体验得到大幅升级。该功能由谷歌Nano Banana模型提供底层技术支撑，并且在隐私安全方面做出了承诺。

【AiBase提要:】 🖼️ 新增AI Playground功能，支持一键消除杂物和调整光线。 ⚙️ 由谷歌Nano Banana模型提供技术支持，未来可能引入更多模型。 🔒 隐私保护承诺，不上传用户提示词或图片用于训练模型。

5、小鹏甩出TuringViT视觉编码器：只用十分之一数据，却把SOTA基线甩在身后

小鹏集团发布的TuringViT高效视觉编码器通过架构、数据范式和训练流程的系统性重构，为行业提供了一条低成本、可复现的SOTA级视觉Transformer训练路径。其核心优势在于数据治理和训练流程优化，实现了用十分之一的数据达到更优效果，推动了先进视觉大模型的普惠化。

【AiBase提要:】 🚀 架构创新：TuringViT采用线性注意力主导的架构，提升高分辨率下的效率与部署能力。 🔍 数据治理：VISTA-Curation流水线通过多步骤筛选，提升单样本监督价值，实现数据效率跃升。 🔄 训练流程优化：四阶段渐进式原生动态分辨率训练范式，适配下游任务输入特性，提升模型表现。 详情链接:https://turingvit.github.io/

6、YouTube 收紧政策，严打低质 AI 内容

YouTube 近日宣布新政策，严打 AI 生成的低质内容，禁止三类非真实内容进行变现，旨在提升平台内容质量并维护生态平衡。

【AiBase提要:】 🚫 YouTube 禁止三类非真实内容进行变现，包括重复模板、令人反感及 AI 虚拟人物视频。 🐾 令人反感的视频故意制造痛苦和恐惧，以提高点击率，平台将严格打击此类内容。 📉 发布大量违规内容的频道将失去加入合作伙伴计划的资格，无法进行广告变现。

7、《第九区》导演震撼发布首部AI短片

尼尔·布洛姆坎普凭借科幻巨作《第九区》闻名，近日推出首部AI微电影《阴兵》，完全由字节跳动Seedance 2.0大模型生成。影片通过文本提示词逐帧引导完成创作，仅获得32位真人演员的外貌和声音授权，并有专业概念设计师参与辅助。

【AiBase提要:】 🎬 《第九区》导演尼尔·布洛姆坎普推出首部AI微电影《阴兵》 🤖 影片完全由字节跳动Seedance 2.0大模型生成，通过文本提示词逐帧引导创作 🔍 影片讲述一名阵亡直升机飞行员被卷入军方秘密超级士兵计划的故事

8、消息称阿里将推出千问办公，整合三款智能体布局AI办公市场

阿里计划推出‘千问办公’产品，整合旗下QoderWork、悟空、MuleRun三款智能体产品，旨在推动企业办公场景中的AI应用落地。该产品由钉钉新任CEO陈宇森负责，未来将依托阿里云、钉钉及千问大模型生态形成差异化竞争，成为企业级AI应用市场的重要看点。

【AiBase提要:】 🧠 千问办公以QoderWork为核心基础进行打造，整合阿里旗下三款智能体产品。 💼 阿里通过整合资源，打造统一的AI办公入口，推动企业办公场景中的AI应用落地。 🚀 千问办公将依托阿里云、钉钉及千问大模型生态，形成差异化竞争，成为企业级AI应用市场的重要看点。

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