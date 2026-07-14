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REDMI Note 17系列今日发布 号称可实现“五年流畅”

2026-07-14 10:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:REDMI Note17系列将于今晚19点正式发布，歌手吴克群将作为“国民小金刚推荐官”亮相发布会。此次推出的标准版与Pro版两款机型，定位“升配不升档”，重点对屏幕、续航、耐用性和安全防护进行了升级。

在具体配置上，REDMI Note17标准版搭载了骁龙4Gen4处理器，其最大亮点是一块7英寸的三星E4Pro屏幕，分辨率为1080P，支持120Hz刷新率。该机内置8000毫安时大容量电池，支持45W有线快充和22.5W有线反向充电，后置为一枚5000万像素主摄。

REDMI Note 17 系列今天发布： 7 英寸大屏、五年流畅

定位更高的Note17Pro则搭载骁龙6s Gen4处理器，配备一块6.83英寸的1.5K旗舰级直屏，电池容量提升至9000毫安时，支持67W有线快充和22.5W有线反向充电。官方称其可实现“五年流畅”，通过优化应用调度、动态调节性能需求及多项内存管理技术，来减缓硬件老化并减少卡顿。在耐用性上，该机支持IP66、IP68、IP69和IP69K级别的防尘防水。

此外，全系均搭载了小米AI反诈系统，可覆盖AI换脸、钓鱼链接等高频诈骗场景，通过系统级识别和风险提醒来提供安全防护。

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