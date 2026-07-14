AI日报：混元发布HyOCR-1.5；PixVerse完成4.39亿美元融资；商汤开源 SenseNova-Vision-7B-MoT

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1、腾讯混元发布 HyOCR-1.5：仅 1B 参数 推理提速 6.37 倍

HyOCR-1.5作为轻量化端到端 OCR 模型，通过技术创新实现了性能与效率的飞跃，同时开放全栈源代码，降低了开发门槛，推动了 OCR 技术的普及和应用。

【AiBase提要:】 🚀 引入“DFlash”投机解码框架，显著提升推理速度。 🧠 采用“智能体驱动数据流”策略，增强模型能力。 📈 HyOCR-1.5在多项任务中展现卓越性能，超越同类模型。

2、谷歌发布移动端AI应用更新:首次支持历史聊天记录搜索与文件上传

谷歌发布移动端AI应用更新，首次支持历史聊天记录搜索与文件上传，显著提升信息检索效率和移动办公体验。

【AiBase提要:】 📲 首次在移动端引入历史聊天记录搜索功能，提升信息检索效率。 📁 iOS客户端新增文件上传功能，优化移动办公场景下的文档流转体验。 🔄 谷歌将高频深度交互功能向移动端平权，推动AI助手向长效生产力管理平台演进。

3、PixVerse 完成 4.39 亿美元 C 轮扩展融资 估值飙升至 20 亿美元

PixVerse在AI视频生成赛道中取得显著进展，通过技术驱动和精准的数据标注策略，成功获得大量用户并实现估值飙升。公司计划进一步拓展全球市场，推动企业级服务的发展。

【AiBase提要:】 🚀 PixVerse完成4.39亿美元C轮扩展融资，估值突破20亿美元。 🎥 公司构建了多元化的产品矩阵，覆盖视频生成、影视创作和游戏开发领域。 💡 面对数据同质化质疑，PixVerse强调数据标注的重要性，并实现了高性价比的图生视频功能。

4、Siri 迎来全面 AI 进化!苹果正式发布 iOS27首个公开测试版

苹果公司正式发布了 iOS27 的首个公开测试版，带来了 Siri 的全面 AI 进化、系统性能与视觉定制的提升，以及应用生态和原生功能的优化。

【AiBase提要:】 🍎 Siri 迎来全面 AI 进化! 🚀 iOS27性能与视觉定制全面升级 📱 应用生态与原生功能进化

5、手机新物种诞生：阶跃星辰发布原生智能体系统与首款手机STEPX Neo

阶跃星辰在「阶跃终端品牌暨新一代智能体战略发布会」上展示了其最新布局，包括智能体原生系统Step AOS、大模型原生AI终端品牌STEPX以及首款手机产品STEPX Neo。这些创新成果旨在提供更强的稳定性、高性能支持和更安全的用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 Step AOS系统引入双域三步记忆结构，实现智能体的个性化体验。 🧠 通过端云多脑体系提升决策与执行能力，动态分配模型以应对复杂任务。 🔒 构建四维安全闭环，确保用户数据安全与操作透明可溯。

6、小米具身智能机器人“实习”新工站:双侧螺母上件成功率达98%

小米具身智能机器人在汽车制造领域的最新进展展示了其在工业自动化中的强大潜力。通过技术攻坚，机器人在双侧螺母上件工站的作业成功率已达到98%，接近人工水平。同时，它在总装车间物流区的两个新工站也实现了90%的作业成功率，攻克了行业难题。小米机器人通过深度接入现代化工厂的自动化与数字化系统，验证了具身智能在复杂工业环境中的可行性，并持续拓宽AI与物理世界的交互边界。

【AiBase提要:】 ✅ 小米机器人在汽车制造领域双侧螺母上件工站的作业成功率已达98% ✅ 在总装车间物流区实现中控台侧盖板排序和料箱折叠回收的90%作业成功率 ✅ 突破工业场景中长时柔性作业难题，实现全身运动控制与大范围稳定作业的平衡

7、视觉模型新突破：商汤开源 SenseNova-Vision-7B-MoT

商汤科技开源多任务视觉模型 SenseNova-Vision-7B-MoT，为视觉理解及 GUI 智能体开发提供基座支撑，具备出色的任务整合能力，并支持通过自然语言定义全新视觉任务变体。

【AiBase提要:】 🧠 多任务视觉模型 SenseNova-Vision-7B-MoT 集成多种核心视觉任务，提升通用性。 📦 开源策略支持社区研究与应用，提供模型权重和语料库子集。 🚀 提供统一框架，加速技术创新与落地应用。 详情链接:https://github.com/OpenSenseNova/SenseNova-Vision

8、QuestMobile六月AI原生App月活榜：豆包3. 8 亿断层第一，千问增速暴涨近 58 倍

QuestMobile发布的2026年AI应用市场发展洞察报告指出，AI原生App月活达到4.99亿，同比增长85.4%，显示出强劲的增长势头。豆包、千问和DeepSeek构成的第一梯队月活分别为3.82亿、1.67亿和1.30亿，其中千问增长率高达5792.9%。此外，AI原生App的用户黏性显著提升，表明其正在快速改写竞争格局。

【AiBase提要:】 📱 AI原生App月活达4.99亿，同比增长85.4% 📈 豆包、千问、DeepSeek构成第一梯队，月活分别达3.82亿、1.67亿、1.30亿 🔥 豆包用户基本盘韧性凸显，App端新增1378万用户

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