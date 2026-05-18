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小米YU7 GT、17 Max官宣5月21日发布

2026-05-18 09:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:小米正式敲定了下一场新品发布会的时间。官方在今天宣布，将于5月21日晚上19点整，举办一场围绕“人车家全生态”的大型新品发布会。从目前透露的阵容来看，这将是小米今年上半年规模最集中的一次产品秀。

整场发布会的新品清单横跨多个品类。汽车、手机、穿戴设备、音频配件以及科技家电，都会有新成员亮相。具体而言，已经预热多时的YU7GT小米17Max、小米首款耳夹式耳机、小米手环10Pro，以及一批新的科技家电产品，都将在这场发布会上正式走向台前。这显然不是零散的更新，而是一次围绕人、车、家三大场景的集中式生态扩容。

在众多新品中，小米17Max被赋予了“重新定义大屏标准版旗舰”的使命。性能层面没有悬念，它搭载了当前移动端最强的旗舰芯片之一，第五代骁龙8至尊版。

小米人车家全生态新品发布会定档 5 月 21 日！YU7 GT、17 Max来了

小米集团总裁卢伟冰直接将它称为小米17的“全面升舱版”。这一定义的关键在于，它并非简单的尺寸拉伸。新机正面配备了一块6.9英寸的大直屏，但在屏幕增大的基础上，团队对影像、续航、性能等核心体验模块都进行了系统性的升级。

影像部分的动作最大。小米17Max首次用上了徕卡两亿像素主摄，这套高像素方案的优势在于前期能一次性记录下极其丰富的画面信息，为后期的裁剪和二次构图留出了充足空间，让用户在同一场景下获得更多出片可能。

更大的机身也装下了更大的能量。新机内置了一块8000毫安时的金沙江电池，这不仅让它成为小米数字旗舰历史上电池容量最大的机型，也让长续航有了新的基准。

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