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AI日报：美团发布LongCat-2.0；小红书 RedKnot 推理引擎开源；豆包App内置地图导航

2026-06-30 16:36 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、美团正式发布万亿参数开源大模型 LongCat-2.0，原生支持1M 超长上下文

美团正式发布并开源了新一代万亿参数大模型 LongCat-2.0，该模型在国产算力集群上完成全流程训练与推理，拥有1.6T总参数，并原生支持1M超长上下文。其预览版在OpenRouter平台月调用量跻身全球前三，在多个生态中表现亮眼。

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【AiBase提要:】

🚀 美团发布万亿参数大模型 LongCat-2.0，支持1M 超长上下文。

🧠 通过自研技术实现分布式稳定性与高效训练。

📈 在编程评测中表现超越 GPT-5.5 及 Claude Opus4.6。

2、告别“长文本焦虑”：小红书 RedKnot 推理引擎开源，长上下文处理效率翻倍

小红书技术团队开源了 RedKnot 推理引擎，该引擎通过创新的 KV Cache 存储方式，显著提升了长文本处理效率，为 AI 推理系统提供了新的优化路径。

【AiBase提要:】

🧠 RedKnot 通过拆解 KV Cache 的存储方式，提升了长文本处理效率。

🚀 实测数据显示，RedKnot 显著提升了首字生成速度和单卡并发能力。

📊 开源后，RedKnot 为构建更轻量、高效的 AI 推理系统提供了新思路。

3、不只是对话！豆包App内置地图导航，AI大模型正全面渗透日常出行

豆包App上线内置导航功能，标志着AI大模型应用正加速向强工具属性的“超级应用”演进。

【AiBase提要:】

📱 豆包App上线内置导航功能，提升用户使用体验。

🧭 通过引入百度地图技术，实现原生导航流程。

👥 豆包与飞书协同尝试，但无社交功能计划。

4、自托管AI迎来新便捷！开源代理OpenClaw原生iOS应用正式上架

OpenClaw作为一款开源AI助手项目，其原生iOS应用的发布标志着移动端自托管AI代理体验的提升，为用户提供了更加顺畅、稳定的操作方式。

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【AiBase提要:】

📱 OpenClaw原生iOS应用正式上架，为用户提供更便捷的自托管AI代理体验。

🔒 应用支持调用设备能力，同时提醒用户注意安全配置策略。

🌐 用户可通过OpenClaw接入多种主流AI服务API，并与本地数据深度关联。

5、今天起，全美谷歌 Gemini 免费用户都可使用个性化 AI 生图功能

谷歌Gemini平台推出的个性化AI图像生成功能，该功能通过连接用户授权的数据，实现更智能的图像生成体验，并提供了隐私保护选项。

【AiBase提要:】

🧠 个性化AI图像生成功能已向全美Gemini免费用户开放。

🎨 系统能够连接用户授权的数据，智能生成贴合兴趣的图像。

🔒 用户可灵活控制个性化智能功能的开启与访问范围。

6、谷歌AI概览上线“热门新闻轮播” 实时突发新闻直接嵌入AI摘要

谷歌于2026年6月29日推出AI概览中的热门新闻轮播功能，旨在提升用户获取实时信息的效率，并优化新闻推荐体验。

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【AiBase提要:】

📱谷歌在AI概览中引入热门新闻轮播，提升用户获取实时信息的效率。

📰新功能支持与用户首选来源联动，优化新闻推荐体验。

🔄谷歌在技术演进与出版商利益之间找到新的平衡点。

7、智元创新发布数采 2.0 技术：为机器人装上更聪明的“大脑”

智元创新发布的具身智能数采 2.0 技术体系在数据运营、模型测评及场景落地方面实现突破，为机器人研发注入核心驱动力。该技术填补了成都乃至西南地区在具身智能领域的产业空白，并推动相关产业进入更加体系化、精细化的发展阶段。

【AiBase提要:】

🧠 具身智能数采 2.0 技术体系发布，提升数据采集效率与灵活性

📊 国内首个标准化一体化具身智能模型评测平台搭建

🚀 推动成都乃至全国具身智能产业进入体系化、精细化发展新阶段

8、华为openPangu2.0双版本亮相:加速Agent时代算力与生态双向突围

华为正式宣布开源盘古大模型920亿参数的openPangu-2.0-Flash模型权重、基础推理代码及训推算子，旨在加速人工智能的商业创新，打造Agent时代的智能底座并繁荣昇腾开发者生态。

【AiBase提要:】

🧠 华为openPangu2.0双版本亮相，加速Agent时代算力与生态双向突围。

🚀 92B参数的Flash版本已开源，兼顾轻量化与高并发推理性能。

📅 openPangu2.0-Pro模型将于7月上线，更多组件计划于下半年推出。

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