站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:在今天凌晨结束的一场美加墨世界杯32强赛中，英格兰队以2比1逆转击败刚果队，成功晋级16强。时隔52年重返世界杯舞台的刚果队在小组赛中取得1胜1平1负的战绩，队史首次闯入世界杯淘汰赛。比赛开场仅7分钟，刚果队便抓住英格兰后防失误，由西蓬加率先破门。下半场，英格兰队由凯恩连入两球完成逆转，延续了球队在世界杯赛场上对非洲球队的不败纪录。

本场比赛中，阿森纳中场、英格兰国家队副队长赖斯表现活跃，覆盖范围从中场延伸至右后卫，其发挥受到解说与众多观众称赞。赛后，小米创始人雷军在社交平台上发文祝贺英格兰队晋级，并为赖斯加油。

赖斯已在2026年美加墨世界杯开幕期间，正式成为小米YU7的体验官。因其姓氏“Rice”在中文里意为“大米”，被球迷称为“大米”的赖斯与小米品牌形成了有趣的关联，官方也顺势称“大米入职小米”。赖斯于2023年以1.05亿英镑转会费加盟阿森纳，并在2025至2026赛季帮助球队时隔22年重夺英超冠军，他本人兼具防守硬度与组织才华，形象稳健。

小米YU7则是小米汽车的首款纯电SUV，定位豪华高性能市场，主打智能驾控与长续航表现。该车型于2025年6月发布，其GT版本曾以7分22秒755的成绩刷新了纽博格林北环赛道SUV车型的圈速纪录。

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