华为Mate X7直降1000元：售价11999元起

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:华为折叠屏旗舰系列今天迎来一波力度不小的价格调整。华为Mate X7系列正式开启1000元限时优惠，起售价从此前的12999元降至11999元，为观望已久的用户打开了一个新的窗口。

从华为京东自营旗舰店的信息来看，此次优惠完整覆盖了Mate X7和Mate X7典藏版的所有存储版本。

具体来说，12GB加256GB的标准版从12999元来到11999元。12GB加512GB版本则从13999元调整至12999元。定位更高的典藏版同样参与其中，其16GB加512GB版本到手价为13999元，而16GB加1TB的顶配版现价为14999元。

Mate X7本身在设计上提供了相当丰富的配色选择，包括曜石黑、云锦蓝、云锦白、寰宇红和幻影紫五种。整机重量控制在235克，展开时厚度仅有4.5毫米，折叠状态下为9.5毫米。在可靠性上，该系列升级了全新的超可靠折叠玄武架构，典藏版的外屏更是采用了第二代玄武钢化昆仑玻璃。

核心规格方面，Mate X7配备了一块6.49英寸的外屏和一块8英寸的内部折叠大屏，两块屏幕均支持1赫兹到120赫兹的LTPO自适应刷新率，只是峰值亮度有所区别。设备内置了一块5600毫安时的电池，支持66瓦有线快充与50瓦无线快充的组合。

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